Allegro uruchamia platformę dla firm

Jak poinformowała, Allegro dzięki uruchomieniu Allegro Biznes chce znacząco zwiększyć liczbę firm dokonujących co miesiąc zakupów na platformie.

"W 2020 roku co druga z 2,3 mln polskich firm dokonała zakupu przez Allegro, co miesiąc co czwarta polska firma robi u nas zakupy. To jest spora grupa firm, które średnio miesięcznie wydają na naszej platformie blisko 900 zł. Rynek zakupów firmowych e-commerce w Polsce jest spory i według badań Izby Gospodarki Elektronicznej wyniósł ponad 340 mld zł w 2020 roku. Te dwa czynniki skłoniły nas do stworzenia dedykowanej dla firm platformy Allegro Biznes, która zostanie uruchomiona w pierwszej połowie lutego" - powiedziała PAP Biznes Brzezińska.



"Mamy różne scenariusze rozwoju platformy, a naszym priorytetem jest zwiększenie zakupów firmowych, włączając w to specjalistyczne wyposażenia, czy też urządzenia dla różnych branż. Klienci biznesowi szukają bardzo dobrych warunków przeprowadzenia transakcji. Bylibyśmy zadowoleni, gdyby udało nam się znacząco zwiększyć liczbę firm, które co miesiąc dokonują zakupów na Allegro. Na pewno jest to bardzo perspektywiczny segment" - dodała.

