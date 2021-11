Allegro uruchamia sieć automatów paczkowych One Box by Allegro

Allegro uruchamia automaty paczkowe One Box by Allegro. Sieć do końca 2022 roku ma liczyć ponad 3 tys. punktów.

Allegro inwestuje we własne rozwiązania logistyczne. Przypomnijmy, że cztery punkty do One Box by Allegro powstały w Warszawie i Poznaniu już w czerwcu, ale dotychczas nie można było z nich korzystać. Od listopada klienci Allegro mogą odbierać paczki z ponad 600 automatów do odbioru paczek. Do końca 2022 roku będzie ich co najmniej 3 tys. Regularnie zwiększana będzie również liczba sprzedających, których produkty będą dostarczane do automatów One Box.

Jako pierwsi paczki ze skrytek Allegro odbiorą kupujący z Warszawy. W ciągu kolejnych dni dołączą do nich mieszkańcy Łodzi, Poznania, Katowic, Wrocławia, czy Torunia.

Partnerem logistycznym usługi One Box by Allegro jest UPS.

Realizując projekt, platforma wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych mieszkańców, aktywistów społecznych oraz sprzedających. Wszystkie urządzenia zasilane są zieloną energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.