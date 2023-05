Start Allegro w Czechach to - kolejny po przejęciu Grupy MALL i WE|DO - krok w międzynarodowej ekspansji firmy. Allegro chce stać się wiodącą platformą e-commerce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Allegro.cz to dopasowana do czeskiego rynku odsłona polskiej platformy zakupowej.

Kupujący z Czech mają dostęp do blisko 100 milionów ofert, w tym produktów od tysięcy sprzedających z Polski.

Firma wprowadziła szereg rozwiązań ułatwiających polskim sprzedającym międzynarodową działalność - od oferty Wysyłam z Allegro i Smarta! obowiązującego w dostawach do Czech, po One Fulfillment by Allegro, który obsłuży zamówienia od czeskich kupujących.

Jak pokazują dane firmy, blisko trzy czwarte sprzedających na allegro.pl jest zainteresowana eksportem do Czech właśnie z Allegro.

Już dziś kupujący z Czech mogą korzystać z allegro.cz - lokalnej odsłony Allegro, w pełni dopasowanej do ich potrzeb i oczekiwań. Start platformy to istotna zmiana także dla polskich sprzedających, którzy mogą rozszerzyć sprzedaż na nowy rynek, korzystając z dobrze znanych sobie narzędzi i mając pełną kontrolę nad lokalną ofertą - asortymentem, cenami i metodami dostaw. Allegro przygotowało dla nich szereg udogodnień takich jak międzynarodowy Smart! czy obsługa zamówień z Czech w ramach One Fulfillment by Allegro.

Jedna platforma, międzynarodowa sprzedaż

Nowa platforma działa w oparciu o zasadę “wystaw raz, sprzedawaj wszędzie”. Oznacza to, że sprzedający zarejestrowany na allegro.pl nie musi rejestrować się w nowej domenie - wszystko zrobi z dobrze znanego sobie panelu do zarządzania sprzedażą. Co więcej, Allegro pomoże w tłumaczeniu ofert, przeliczeniu cen oraz - co najważniejsze - w budowaniu popytu na lokalnym rynku. Firma zapewnia również gotową ofertę logistyczną w ramach “Wysyłam z Allegro” dając możliwość dostaw realizowanych przez znanych przewoźników DHL, DPD oraz Packetę.

Allegro wspiera swoich partnerów udostępniając także wskazówki co do sprzedaży w Czechach, wskazując między innymi różnice w preferencjach konsumentów.

Czechy to bardzo perspektywiczny rynek nie tylko dla nas jako marketplace’u, ale także dla naszych partnerów. To dla nich szansa, by dotrzeć do nowej grupy kupujących i rozwijać swój biznes na zupełnie nową skalę - mówi Alvise Favara, Chief Commercial Officer w Allegro.

- Już pierwszego dnia działania platformy w Czechach mamy tam aktywnych około 100 milionów ofert. Potwierdza to nie tylko duże zainteresowanie eksportem z Allegro, ale również atrakcyjność oferowanych przez nas narzędzi do sprzedaży międzynarodowej - mówi Alvise Favara.

Startując z nową platformą firma przygotowała szereg dodatkowych rozwiązań dla sprzedających zarejestrowanych na allegro.pl. Firma oferuje im usługę One Fulfillment by Allegro, która kompleksowo zrealizuje zamówienia do Czech.

Wprowadzenie usługi dla międzynarodowych zamówień jest istotną odpowiedzią na pytania polskich sprzedających związane z wyjściem ze swoją ofertą na nowy rynek. Wśród barier najczęściej wymieniane są bowiem zarządzanie zwrotami (42% sprzedawców), obsługa międzynarodowych reklamacji (39%) czy bariera językowa w obsłudze klienta (22%) - na co odpowiada oferta logistyczna Allegro. Znaczącą zmianą jest także wprowadzenie programu Allegro Smart! dla dostaw z Polski do Czech i międzynarodowych zwrotów, co znacząco zwiększa konkurencyjność polskich przedsiębiorców za południową granicą.

Będziemy stale rozwijać naszą ofertę wspierającą sprzedaż w Czechach, jak i samą platformę na tym rynku. Zlokalizowana na Czechy domena Allegro to bardzo ważny element naszej ekspansji - pokazuje bowiem, że wierzymy, że model marketplace wypracowany na przestrzeni lat przez Allegro będzie konkurencyjny również na arenie międzynarodowej - zapewnia Alvise Favara.

Jak estymują eksperci firmy, lokalna baza klientów spółek należących do firmy w tej części Europy daje Allegro i jej partnerom nawet kilkuletnią przewagę w budowaniu pozycji na nowym rynku.

