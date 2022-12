Allegro publikuje dane za trzeci kwartał bieżącego roku. Platforma zwiększyła wartość sprzedaży brutto o 21 proc. rok do roku.

Firma Allegro osiągnęła poziom 12 mld zł w polskiej części, mającej największy udział w biznesie firmy.

Do platformy dołączają kolejne marki.

To mi.in. firmy modowe i kosmetyczne, jak Coty czy Triumph

Rośnie wartość sprzedaży brutto (GMV) na Allegro. Wyniki trzeciego kwartału to wzrost wartości sprzedaży o 21 proc. i przychodów o 32 proc. rok do roku. Wzrost wystąpił we wszystkich kategoriach. Wartość sprzedaży dla polskiej części biznesu wyniosła 12 mld zł, przychody sięgnęły 1,63 mld w trzecim kwartale.

Dołączenie do platformy takich marek jak Triumph, Coty, Porsche, czy Iveco spowodowało, że liczba ofert na Allegro przekroczyła 260 mln. Liczba aktywnych kupujących wzrosła w trzecim kwartale o ponad 400k r/r ustanawiając nowy rekord na poziomie 13,8 mln. Średnie GMV na jednego aktywnego kupującego zwiększyło się o 13,3 proc. r/r do 3 449 zł. Jak podaje spółka, jest to znak, że kupujący bardziej niż kiedykolwiek cenią sobie konkurencyjne ceny i wygodną dostawę. Jest to widoczne również w poziomie wskaźnika jakości obsługi rNPS, czyli miary zadowolenia klientów Allegro, który stale plasuje się na najwyższym w branży poziomie 83.

Allegro potwierdza prognozy dotyczące całorocznych wyników spółki. Wzrost GMV w Polsce ma wynieść 15-17 proc., przy wzroście przychodów na poziomie 23-26 proc. i wzroście Skorygowanej EBITDA o 10-12 proc. r/r. Nakłady inwestycyjne mają wynieść 650-700 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym, GMV ma się zwiększyć o 22-24 proc., a przychody o 67-71 proc.

