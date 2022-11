Marka oferuje swoim klientom szeroki wybór produktów do różnych rodzajów aktywności. Alpine Pro od Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010 roku jest również dostawcą odzieży dla narodowej drużyny olimpijskiej Czech.

- Nasze centrum nieustannie się zmienia. Stale poszerzamy ofertę, aby zapewnić naszym klientom najszerszy wybór oraz obecność najlepszych marek - mówi Ewa Krassowska, dyrektor Zielonych Arkad.

Do silnej reprezentacji sklepów sportowych dołączył teraz salon Alpine Pro. To ciekawy koncept, który posiada własny zespół projektantów, wykorzystujących najnowsze materiały i funkcjonalne kroje. Marka posiada w Polsce 15 sklepów własnych i bardzo cieszy nas, że kolejne miejsce, w którym się pojawiła to właśnie nasza galeria. Z pewnością wpisze się w gusta naszych klientów - dodaje mówi Ewa Krassowska.