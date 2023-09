Gemini Park Bielsko-Biała z powodzeniem rozwija swoją ofertę sportową. Po Just Gym i Regatta Outdoors do grona najemców dołącza marka Alpine Pro – międzynarodowy lider outdoor i od ponad 20 lat oficjalny partner Czeskiego Komitetu Olimpijskiego.

Alpine Pro, nowy najemca w Gemini Park Bielsko-Biała, jest wiodącą marką outdoor wywodzącą się z Czech.

Firma od 25 lat ubiera czeskich olimpijczyków.

Swoją pierwszą kolekcję dla profesjonalistów zaprezentowała na igrzyskach w Vancouver w 2010 roku, od razu wygrywając konkurs gazety The Huffington Post na najlepszą kolekcję olimpijską imprezy.

Do współpracy przy tworzeniu strojów Alpine Pro często zaprasza samych sportowców, a wypracowane technologie i know-how wykorzystuje przy projektowaniu kolekcji komercyjnych.

- Współpraca z Alpine Pro to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju szerokiej oferty sportowej. Po siłowni Just Gym i Regatta Outdoors do naszej galerii wprowadza się kolejna wyjątkowa marka, która z pewnością odpowie na oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów – podkreśla Joanna Zemczak, Head of Lease Gemini Holding.

Cieszymy się z otwarcia nowego salonu Alpine Pro w Bielsku-Białej. Wierzymy, że nasz wyjątkowy design i rozwiązania wypracowane ze światowej klasy sportowcami spodobają się pasjonatom aktywności fizycznej na Podbeskidziu – mówi Robert Owocki, Retail Manager Alpine Pro.

Nowy salon Alpine Pro w Bielsku-Białej liczy aż 150 m. kw. Marka oferuje klientom wysokiej klasy odzież i obuwie sportowe oraz akcesoria outdoorowe. Umowa najmu pomiędzy partnerami została podpisana na 5 lat.

Alpine Pro jest kolejną marką, która rozszerza już bogate portfolio sportowe w Gemini Park Bielsko-Biała. Wśród dotyczasowych partnerów Gemini znajdują się m.in. Martes Sport, 4F, Outhorn czy sklep firmowy klubu TS Podbeskidzie, a galeria planuje dalszy rozwój swojej oferty dla osób aktywnych i miłośników zdrowego i aktywnego stylu życia. Pod koniec 2022 roku do grona najemców dołączył bowiem nowy klub fitness Just Gym, a od 1. kwartału 2023 roku w galerii z sukcesem funkcjonuje Regatta Outdoors, brand doskonale znany pasjonatom turystyki i rekreacji.

Sklep Alpine Pro. Fot. Mat. pras.

- W Bielsku-Białej zdecydowanie stawiamy na szeroko rozumianą rekreację, głównie aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu i w myśl tego rozwijamy naszą ofertę handlową w segmencie sport i outdoor. Oprócz działań komercyjnych z naszymi najemcami umacniamy partnerstwa z lokalnymi klubami sportowymi takimi jak TS Podbeskidzie, BBTS Bielsko-Biała oraz lokalny AZS. Współpracujemy również blisko z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Wielbicieli dużej dawki ruchu w plenarze zapraszamy do „Parku w Deche” oraz Parku Linowego – podsumowuje dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała, Krzysztof Brączek.

