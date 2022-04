Amazon odnotowuje pierwszą od 7 lat kwartalną stratę. Co to oznacza dla rynku?

W okresie do 31 marca amerykański gigant odnotował stratę netto w wysokości 3,8 mld dolarów (w porównaniu z zyskiem w wysokości 8,1 mld dolarów rok wcześniej).

To pierwsza kwartalna strata firmy od 2015 roku.

Pierwsza od siedmiu lat kwartalna strata amerykańskiego giganta odzwierciedla rynkowe trendy, na które wpływ mają m.in. koszty związane z rosnącą inflacją oraz popandemiczny spadek sprzedaży online.

Na wyniki finansowe Amazona wpływ miała również strata odnotowana przez producenta pojazdów elektrycznych, firmę Rivian Automotive, w której Amazon ma udziały. Według danych zaprezentowanych przez Amazon, strata z tego tytułu wyniosła przed opodatkowaniem 7,6 mld dolarów.

Wciąż dobrze ma się natomiast biznes chmurowy firmy. Amazon Web Services zanotował wzrost w wysokości ok. 37 proc. – Rosnący o 34% rocznie w ciągu ostatnich dwóch lat i 37% rok do roku w pierwszym kwartale, AWS jest integralną częścią pomagania firmom w przetrwaniu pandemii i przeniesieniu większej liczby obciążeń do chmury – podkreśla Andy Jassy, dyrektor generalny Amazon.