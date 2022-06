Amazon Prime Day po raz pierwszy w Polsce. Kiedy ruszą promocje?

Podczas Prime Day będzie można skorzystać z okazji na zakup produktów światowych marek, takich jak Apple, Sony, Bose, Huawei, Philips i Lego.

Wydarzenie to święto zniżek na tysiące produktów od małych i średnich firm.

Amazon Prime Day pierwszy raz odbędzie się w Polsce.

Każdy, kto nie jest jeszcze klientem Prime, może wypróbować subskrypcję za darmo i wziąć udział w Prime Day, rozpoczynając 30-dniowy okres próbny. Więcej informacji na stronie Amazon.pl/primeday.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Prime Day to wydarzenie zakupowe przeznaczone dla klientów Prime, które zapewnia dostęp do atrakcyjnych okazji na zakup produktów od najlepszych marek. Amazon Prime Day odbędzie się 12 i 13 lipca, dając polskim klientom po raz pierwszy szansę udziału w tym corocznym światowym wydarzeniu na Amazon.pl. Trwający 48 godzin festiwal okazji organizowany jest na całym świecie – w Polsce, Austrii, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Luksemburgu, Meksyku, Holandii, Portugalii, Singapurze, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA i również po raz pierwszy w Szwecji. Jeszcze tego lata wydarzenia Prime Day zostaną zorganizowane w Indiach, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także po raz pierwszy w Egipcie.

- Prime wprowadziliśmy do Polski w październiku ubiegłego roku i cieszymy się, że możemy poinformować naszych klientów i lokalnych partnerów handlowych w Polsce o osiągnięciu kolejnego kamienia milowego, czyli organizacji pierwszego w Polsce Prime Day – powiedział Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl. – To wspaniale, że możemy wspólnie cieszyć się niepowtarzalnymi okazjami, które będą dostępne podczas Prime Day dla klientów Prime – zarówno tymi od najpopularniejszych marek, jak i od małych sprzedawców – pomagając naszym klientom zaoszczędzić przy zakupie potrzebnych produktów i artykułów gospodarstwa domowego - mówił.

Prime Day to wydarzenie zakupowe przeznaczone dla klientów Prime

Pierwszy Prime Day zorganizowano w 2015 roku w dziewięciu krajach z okazji 20-lecia Amazon. W Polsce Amazon Prime zadebiutował w październiku 2021 roku, zapewniając klientom Prime dostęp do wszystkiego co najlepsze w zakresie zakupów i rozrywki, w tym do szybkiej i darmowej dostawy milionów produktów (do domu, Paczkomatów i punktów odbioru), bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia i w weekendy. Prime zapewnia również dostęp do nagradzanych filmów i seriali, w tym produkcji Amazon Originals, darmowych gier i materiałów in-game dzięki Prime Gaming, a także do ekskluzywnych okazji Prime. Każdy może wypróbować Prime za darmo w ramach 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 49 zł/rok lub 10,99 zł/miesiąc.

Pierwszy Prime Day zorganizowano w 2015 roku w dziewięciu krajach z okazji 20-lecia Amazon.

Podczas pierwszego Prime Day klienci w Polsce będą mogli skorzystać z dużych zniżek na najlepsze i niezbędne produkty, w tym nowe gadżety i elektronikę od Apple, Sony, Huawei, Harman, Logitech i Bose, uwielbiane przez dzieci zabawki od Lego i Mattel, niezbędne artykuły do domu i kuchni firm Philips, Bosch, Finish, Electrolux, Tefal i Gerlach, modną odzież i obuwie, między innymi marek Crocs, Ecco i LEVI's, a także ulubione artykuły kosmetyczne od Nivea, Bambino, Dove i wiele innych. Ponadto, klienci będą mogli wybierać spośród tysięcy okazji od partnerów handlowych Amazon, w tym polskich: Ochnik, Wojas, Zwieger, Eveline Cosmetics, SFD Nutrition, AmeliaHome, DecoKing, Beltimore, Wozinsky, Betlewski, LEKI czy Movino.

- Cieszymy się, że możemy udostępnić nasze najlepsze okazje Prime Day jeszcze większej liczbie osób na całym świecie – produkty od małych firm i artykuły gospodarstwa domowego, które nasi klienci uwielbiają i którym ufają – powiedział Jamil Ghani, wiceprezes Amazon Prime. – Jeszcze nigdy kupowanie, oszczędzanie i maksymalne wykorzystywanie korzyści Prime Day nie było dla klientów Prime tak łatwe - mówił.

Podczas pierwszego Prime Day klienci w Polsce będą mogli skorzystać z dużych zniżek.

Program zniżkowy Amazon Super

Dzięki programowi Amazon Super klienci Amazon.pl mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Program ułatwia zakupy niezbędnych produktów codziennego użytku, takich jak np. artykuły gospodarstwa domowego, higieny osobistej, produkty dla zwierząt, ale również książki, zabawki czy elektronika w atrakcyjnych cenach. Wszyscy klienci mogą na co dzień wybierać spośród tysięcy produktów i otrzymać 5% zniżki przy wyborze od 5 do 20 produktów z kategorii „Super”, natomiast klienci Prime mogą skorzystać z 10% zniżki przy zakupie od 10 do 20 produktów objętych programem. W trakcie Prime Day klienci Prime mogą skorzystać z aż 15% zniżki na zakupy od 10 do 20 „Super” produktów.