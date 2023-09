Amazon Prime świętuje drugie urodziny w Polsce wydarzeniem Wielkie Okazje Amazon Prime w dn. 10 - 11 października

Amazon.pl zaoferuje w tym roku najniższe jak dotąd ceny na wybrane produkty Garmin, Oneplus, Philips, Sony i Bose.

Nadchodzące wydarzenie zakupowe daje klientom Prime wyłączny dostęp do tysięcy najlepszych okazji, z oszczędnościami przy zakupie produktów takich marek jak Philips, DJI, De'Longhi, Krosno, Vileda, Bosch i Lego.

Klienci Prime mogą oszczędzić dzięki akcji Wielkie Okazje Amazon Prime, która rozpocznie się 10 października na stronie Amazon.pll i potrwa do północy 11 października. 48-godzinne wydarzenie zakupowe zaoferuje klientom Prime wysoko obniżone ceny produktów najlepszych marek, takich jak: Krosno, Lego, Wedel, Bosch, Braun, Oral-B, Gilette, Logitech, DJI, Philips, De'Longhi i wielu innych. Klienci, którzy nie są jeszcze użytkownikami Prime, mogą dołączyć do programu lub rozpocząć bezpłatny, 30-dniowy okres próbny na amazon.pl/prime i w pełni wykorzystać możliwości Prime. Podczas dwudniowego wydarzenia zakupowego pojawią się tysiące okazji na niezbędne produkty najlepszych marek z różnych kategorii, w tym na elektronikę od: Sony, Bose, DJI, Marshall, produkty do domu i kuchni od: Tefal, Braun, Kenwood, Vileda, Gerlach, Finish, Lovela, Bryza, Woolite, Ariel, Vizir, Lenor i Fairy, ulubione zabawki od: Mattel, Lego, Playmobile i Hasbro oraz cieszące się dużą popularnością kosmetyki i środki higieny osobistej od: Oral-B, Braun, Pampers i Gillette.

Z subskrypcją Prime klienci jak zawsze mogą liczyć na darmową dostawę swoich zamówień, bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia, do domu, punktu odbioru lub Paczkomatu, również w weekendy.

„Cieszymy się, że możemy świętować drugą rocznicę Prime w Polsce z naszymi klientami i zaoferować im ekskluzywną możliwość dostępu do świetnych promocji na produkty najlepszych marek. Wielkie Okazje Amazon Prime to dla naszych klientów idealny moment, by kupić ulubione produkty w niższych cenach, z darmową i szybką dosta. Dlatego warto pamiętać, by 10 i 11 października zajrzeć na Amazon.pl." - zachęca Marco Reissig, Country Manager Amazon.pl.

Aby być na bieżąco z lokalnymi wiadomościami na temat Wielkich Okazji Amazon Prime, odwiedź stronę www.amazon.pl/wielkieokazjeprime.

Każdy dzień jest lepszy z Prime

Amazon Prime zadebiutował w Polsce w październiku 2021 roku. Klienci Prime mają dostęp do wszystkiego co najlepsze w Amazon w zakresie zakupów i rozrywki, w tym do szybkich i darmowych dostaw milionów produktów, bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia, obszernego katalogu nagradzanych filmów i seriali w Prime Video, darmowych gier i materiałów in-game dzięki Prime Gaming, a także do ekskluzywnych okazji Prime przez cały rok. Każdy może wypróbować Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie Prime będzie dostępny za jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Z pakietu można zrezygnować w dowolnym momencie.

Kupuj bez obaw

Klienci mogą robić zakupy ze spokojem, wiedząc, że Amazon stoi za produktami sprzedawanymi w naszych sklepach. Ochrona Amazon ma zastosowanie do produktów zakupionych w naszych sklepach na całym świecie, a w mało prawdopodobnym przypadku, gdy klienci napotkają problemy z terminową dostawą lub stanem zakupu, niezależnie od tego, czy został on zakupiony od Amazon, czy od jednego z naszych dwóch milionów niezależnych sprzedawców, Amazon naprawi to poprzez zwrot pieniędzy lub wymianę. Amazon jest zaangażowany w godne zaufania zakupy i wspiera produkty oferowane podczas Wielkich Okazji Amazon Prime, a także setki milionów produktów oferowanych każdego dnia w naszym sklepie.

Amazon w Polsce

Sklep Amazon.pl został uruchomiony 2 marca 2021 r. Klienci mogą robić zakupy w przystępnych cenach, wybierając z katalogu liczącego ponad 400 milionów produktów w ponad 30 kategoriach i korzystać z darmowych i szybkich dostaw oraz rozrywki w ramach Amazon Prime. Amazon zainwestował w Polsce od 2012 roku ponad 18,5 mld zł. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki kapitałowe na infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i działalność operacyjną: wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Centra Rozwoju Technologii Amazon (Amazon Development Centers) w Gdańsku, Warszawie i Krakowie dostarczają innowacyjne rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazon na całym świecie, w tym m.in. rozwiązania głosowe Alexa. Amazon stworzył dotychczas w Polsce ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w dziesięciu nowoczesnych centrach logistycznych, Amazon Web Services w Warszawie i Amazon Development Centers oraz w łańcuchu dostaw, wspierającym operacje Amazon oraz w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, które prowadzą sprzedaż za pośrednictwem sklepu, docierając do setek milionów klientów na całym świecie.

