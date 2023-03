Produkty marki Ambition są dostępne stacjonarnie prosto od producenta w Arkadach Wrocławskich.

Nowy sklep z produktami dla domu w Arkadach Wrocławskich pojawił się na poziomie 0. Ambition w stacjonarnym sklepie oferuje produkty własnej marki do kuchni i jadalni. Z okazji otwarcia, w dniach 31.03-02.04, galeria zaprasza na "live cooking", czyli pokazy kulinarne, z Beatą Śniechowską oraz Łukaszem Budzikiem - ambasadorami marki.

Produkty marki Ambition można kupić w sklepach w całej Polsce. Produkty są dostępne w większości supermarketów i hipermarketów, jak również w specjalistycznych sklepach AGD. Ambition ma również sklep on-line. Wśród produktów marki znajdują się: garnki, patelnie, zastawa, formy do pieczenia, szkło stołowe i sztućce oraz akcesoria kuchenne.

Arkady Wrocławskie to obiekt spełniający funkcje handlowe, usługowe, rozrywkowe i biurowe, położony w centralno-południowej części Wrocławia w kwadracie ulic Powstańców Śląskich, Swobodna, Komandorska, Nasypowa. Projekt obiektu został zrealizowany przez spółkę Arkady Wrocławskie. Obiekt działa od wiosny 2007 roku. Wielkość obiektu to ok. 39 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia (w tym 29 tys. mkw. powierzchni handlowej i 9,6 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A oraz wielopoziomowy parking z 1000 miejsc parkingowych.

