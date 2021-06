American Outlet z trzecią lokalizacją w Galerii Wisła

19 czerwca planowane jest otwarcie salonu American Outlet.

Nowy lokal znajdować się będzie na parterze Galerii, w sąsiedztwie butików z modą męską (Giacomo Conti, Vistula, Wólczanka).



To trzeci stacjonarny sklep marki.

American Outlet zajmuje się importem i sprzedażą markowej odzieży oraz dodatków z USA. Sklep w Galerii Wisła będzie trzecim – po Płońsku i Mławie – salonem stacjonarnym marki.

- W naszym sklepie oferujemy produkty najpopularniejszych marek premium w niezwykle atrakcyjnych cenach. – informują przedstawiciele marki - Wieloletnie doświadczenie oraz szeroki zakres kompetencji naszych doradców spotkał się z pozytywną opinią naszych klientów. Zostaliśmy również wielokrotnie wyróżnieni przez największych Influencerów mody jako firma godna zaufania. Nie boimy się nowych wyzwań, dlatego nieustannie poszerzamy naszą ofertę. W naszej witrynie internetowej codziennie pojawiają się nowe produkty w promocyjnych cenach. Dla naszych klientów nieustannie stawiamy na rozwój i podnoszenie standardów sprzedaży i obsługi.

- Otwarcie sklepu AMERICAN OUTLET, to najbliższa ale nie jedyna ze zmian, które czekają Galerię w najbliższym czasie. – dodaje Katarzyna Kucharska, dyrektor Galerii Wisła - Miło nam poinformować, że sfinalizowaliśmy umowę z nową siecią handlową w kategorii off-price, która dotychczas była nieobecna na płockim rynku. To marka, której nazwy jeszcze nie możemy zdradzić ale jesteśmy przekonani, że swoją ofertą doskonale trafi w gusta mieszkańców całego Płocka i regionu. Klienci znajdą w nowym sklepie m.in. odzież, obuwie, zabawki, akcesoria i kosmetyki, a także szeroką ofertę dekoracji i dodatków do domu. To interesujący i nowoczesny koncept, który jeszcze bardziej uatrakcyjni ofertę Galerii Wisła. Jego otwarcie to kwestia najbliższych tygodni.

Galerią Wisła zarządza MVGM.