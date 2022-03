Amerykańska odzież sportowa dostępna w Atrium Promenada od kwietnia

Amerykański producent odzieży sportowej, Under Armour dołączy do grona najemców galerii handlowej Atrium Promenada w Warszawie. Pod koniec kwietnia klienci będą mogli poznać ofertę obuwia sportowego i odzieży spod znaku Under Armour oraz skorzystać z powitalnej akcji promocyjnej.

Under Armour w Atrium Promenada będzie pierwszym w Polsce salonem w koncepcie BHCC (Brand House City Concepts).

Lokal będzie usytuowany na poziomie 1, przy salonie 4F.

Otwarcie Under Armour planowane jest na koniec kwietnia br. W pierwszym tygodniu działania salonu przy zakupach o wartości 250 zł otrzymają oni 20% rabatu, a powyżej 400 zł będą mogli nabyć torbę treningową za 1 PLN.

– Under Armour to kolejny brand z długą historią i międzynarodowym prestiżem dołączający do naszego portfolio. Amerykańska marka znacząco wzmocni bogatą już ofertę sportową Promenady, dołączając do grona takich najemców, jak GO Sport, New Balance czy Sizeer. Współpraca z Under Armour to odpowiedź na zapotrzebowanie naszych klientów, którzy szukają technicznie zaawansowanej odzieży sportowej – dedykowanej zarówno zawodowym sportowcom, jak i trenującym bardziej amatorsko – mówi Tomasz Hofman, dyrektor Atrium Promenada.