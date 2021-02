Pojawienie się "drugiej fali" pandemii COVID-19, która dotknęła w czwartym kwartale 2020 roku większość rynków działalności AmRest, pociągnęło za sobą ponowne wprowadzenie restrykcji dotyczących funkcjonowania restauracji i obsługi wyłącznie wybranych kanałów sprzedaży. Spowodowało to zmniejszenie się udziału otwartych lokali do około 92 proc. na koniec grudnia, w porównaniu do 98 proc. na koniec poprzedniego kwartału - poinformował koncern.

Wstępna sprzedaż grupy w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 397,5 mln euro, co oznacza spadek o 24,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz spadek o 9,9 proc. w porównaniu z poziomem z trzeciego kwartału 2020. Wstępna sprzedaż za rok 2020 wyniosła 1,522,9 mln euro i była 22,4 proc. niższa niż w roku 2019.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, osiągnął w czwartym kwartale 2020 r. 78,8%. Dla porównania w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł on 86,6%.

- AmRest dobrze przygotował się do drugiej fali pandemii i ponownego pojawienia się ograniczeń. Nasz zespół wyciągnął wnioski z wydarzeń, które miały miejsce na początku roku i był w pełni skoncentrowany na tym, by być blisko klienta, oferując bezpieczną, wygodną i niezawodną obsługę, a jednocześnie, by optymalizować przychody i rentowność w ramach dostępnych kanałów sprzedaży - powiedział Mark Chandler, CEO AmRest. - Dzięki podjętym wysiłkom udało się utrzymać funkcjonowanie ponad 90 proc. naszych restauracji nawet w ostatnich tygodniach roku, kiedy presja obostrzeń była najbardziej intensywna. Jest to wynik znacznie lepszy niż ten obserwowany wiosną ubiegłego roku i osiągnięcie, z którego jestem bardzo dumny. To samo dotyczy wyników sprzedaży porównywalnej w restauracjach – liczby zaprezentowane powyżej są odzwierciedleniem szeregu wysiłków i inicjatyw. Oczywiście podejmowane przez nas kroki mają na celu złagodzenie krótkoterminowych utrudnień, z jakimi boryka się nasza branża, ale jesteśmy przekonani, że wynikające z nich korzyści będą odczuwalne jeszcze długo po zakończeniu pandemii. Unikalna kombinacja ludzi, marek i skali to nasz potężny atut, który ma szczególne znaczenie zwłaszcza w czasach kryzysu.