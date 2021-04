AmRest podsumował sprzedaż w trakcie kolejnej fali COVID-19

Wstępna sprzedaż Grupy AmRest w pierwszym kwartale 2021 wyniosła 380 mln euro i była o 7,8 proc. niższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Podczas lockdownu udział otwartych restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 93 proc. na koniec marca.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach wyliczony za pierwszy kwartał 2021 w odniesieniu do danych z pierwszego kwartału 2019 roku osiągnął poziom 83,1 proc.

Wstępna sprzedaż AmRest wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w pierwszym kwartale 2021 roku 163,8 mln euro.

"Z uwagi na pojawienie się "trzeciej fali" COVID-19 i rygorystycznych restrykcji wprowadzonych na większości rynków europejskich, od końca roku 2020 do połowy marca 2021 nie zaobserwowano znaczących zmian w zakresie ograniczeń w prowadzeniu działalności restauracyjnej. Lokale gastronomiczne były zamykane lub mogły obsługiwać bardzo ograniczoną liczbę klientów, a władze lokalne zezwalały jedynie na sprzedaż posiłków na wynos, z dostawą do domu lub w ramach usługi drive-through. Udział otwartych restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 93% na koniec marca, w porównaniu do 92% na koniec poprzedniego kwartału" - podał AmRest.

Spółka podkreśla, że wyniki za pierwszy kwartał 2021 nie są w pełni porównywalne z tymi z analogicznego okresu ubiegłego roku, ponieważ biznes w Europie zaczął być wyraźnie dotknięty skutkami epidemii COVID-19 dopiero od połowy marca 2020 roku. Rozbieżność w liczbie dni objętych restrykcjami w porównywanych kwartałach tłumaczy spadki sprzedaży.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wyliczony za pierwszy kwartał 2021 w odniesieniu do danych z pierwszego kwartału 2019 roku osiągnął poziom 83,1%. Dla porównania, w czwartym kwartale 2020 roku wskaźnik wyniósł 78,8%.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w pierwszym kwartale 2021 roku 163,8 mln EUR, co stanowi spadek o 10,0% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q1 2021 37,7 mln EUR i były o 23,1% niższe niż przed rokiem.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q1 2021 kształtowała się na poziomie 150,8 mln EUR i była o 8,6% niższa niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim w Q1 2021 osiągnęły poziom 21,3 mln EUR i były o 116,4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Negatywny wpływ pandemii COVID-19 rozpoczął się na tym rynku w połowie stycznia 2020 roku, porównanie z ubiegłym rokiem nie jest więc w tym przypadku adekwatne.

Przychody segmentu "Pozostałe" wyniosły w Q1 2021 6,4 mln EUR i były o 2,7% wyższe, niż przed rokiem.

