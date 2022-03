AmRest z rekordową sprzedażą i liczbą nowych restauracji

Skonsolidowane przychody Grupy osiągnęły 1,917 mln EUR (wzrost o 25,9 proc. rok do roku), w tym rekordowe przychody w trzecim i czwartym kwartale 2021 roku.

EBITDA Grupy wyniosła 359,1 mln EUR, notując wzrost o 78 proc. rok do roku.

Grupa otworzyła 147 nowych restauracji w 2021 roku, przekraczając tym samym cel 130 otwarć.

Grupa AmRest zamknęła rok finansowy 2021 osiągając skonsolidowane przychody na poziomie 1,917 mln EUR. W porównaniu ze skonsolidowanymi przychodami w 2020 roku (1,522 mln EUR), okresie szczególnie dotkniętym pandemią, spółka przekroczyła ten wynik o 25,9 proc.

Wzrostowi Grupy towarzyszyła większa liczba działających restauracji, a także ponowne otwarcie kanału dine-in w wyniku łagodzenia obostrzeń w większości krajów, w których AmRest prowadzi swoje lokale. Na koniec grudnia 2021 funkcjonowało 99 proc. restauracji Grupy.

EBITDA Grupy w 2021 roku wyniosła 359,1 mln EUR – to wzrost o 78 proc. rok do roku. Zwiększenie sprzedaży, większa integracja marek oraz rynków AmRest, a także adaptacja nowych kanałów sprzedaży, wypracowało marżę EBITDA na poziomie 18,7 proc. wobec 13,2 proc. w 2020 roku. W efekcie zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 32,9 mln EUR, w porównaniu do 182 mln EUR strat netto w 2020 roku.

Ponadto, w czwartym kwartale 2021 roku przychody wyniosły 539 mln EUR (więcej o 35,6 proc. rok do roku w porównaniu do tego samego okresu w 2020 roku) przy wzroście wskaźnika sprzedaży porównywalnej (same-store sales) +30,7 proc. Jest to najwyższy kwartalny wolumen przychodów w historii Grupy na koniec roku.

- 2021 był rokiem pełnym wyzwań dla branży restauracyjnej na całym świecie. Mimo tego, AmRest kontynuował trend wzrostowy w głównych regionach, przekraczając poziom sprzedaży sprzed pandemii. Co więcej, spółka otworzyła 147 nowych lokali. Osiągnięte wyniki świadczą o sukcesie modelu biznesowego naszej firmy opartego na silnej pozycji w sektorze dostawy do domu, ciągłemu rozwojowi narzędzi cyfrowych oraz wyjątkowej obsłudze. Naszym priorytetem jest rentowny oraz zrównoważony wzrost i AmRest nadal będzie koncentrował się na rozwoju biznesu, zarówno poprzez otwarcia lokali własnych, jak i franczyzowych – powiedział Luis Comas, CEO AmRest.

W 2021 roku Spółka otworzyła 147 nowych restauracji, znacznie powyżej założonego na początku roku celu 130 otwarć. Łącznie, liczba restauracji w portfelu Grupy wyniosła na koniec roku 2436. Wszystkie główne regiony, w których działa AmRest, odnotowały trend wzrostowy w 2021 roku. Europa Środkowo-Wschodnia wyróżniła się największą poprawą, ze sprzedażą na poziomie 873,1 mln EUR, co stanowi 45,5 proc. sprzedaży Grupy i wzrost o 27,4 proc. rok do roku. W przypadku dywizji Europa Zachodnia przychody w 2021 r. wyniosły 720,9 mln EUR i były o 23,7 proc. wyższe niż w 2020 r. Segment rosyjski osiągnął przychody w wysokości 185,2 mln EUR w 2021 r., skok o 21,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r.; podczas gdy w Chinach sprzedaż wygenerowana w ciągu roku po raz pierwszy przekroczyła 100 mln EUR (100,2 mln EUR) przy wzroście o 31,1 proc. rok do roku.