Andrew König: Koronawirus nie ujawnił nowych trendów, ale przyspieszył te już istniejące

- Koronawirus nie ujawnił nowych trendów, ale przyspieszył te już istniejące: wzrost popularności zakupów online oraz w wygodnych lokalnych centrach handlowych. Można więc śmiało powiedzieć, że koronawirus będzie miał trwały wpływ na to, jak ludzie żyją, pracują i bawią się - mówi Andrew König, CEO, Redefine Properties Limited.

Jego zdaniem zmiany behawioralne przekształcają krajobraz handlu detalicznego. Klienci przychodzą do centrum handlowego po konkretne zakupy, spędzają w nim mniej czasu. - To przekłada się na wyższe wydatki na osobę, w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Sprzedawcy zareagowali na tę zmianę, skupiając się na konsumentach i sprzedaży internetowej oraz usprawniając punkty handlowo-usługowe - wyjaśnia Andrew König.

Zauważa, że chociaż kładzie się większy nacisk na kanały online, to sklepy stacjonarne pozostają kluczem do osiągania zysków. - Dlatego zachęcanie konsumentów do usługi „click and collect” jest kluczowe. Decydując się na kampanie cyfrowe, równie ważne jest skupienie się na pozytywnym doświadczeniu z daną marką. Dla wynajmujących oznacza to bardziej holistyczne zrozumienie wszystkich organizacji detalicznych, ich planów oraz koncentracja na zarządzaniu istniejącymi portfelami - kontynuuje szef Redefine Properties.

Andrew König zauważa trzy główne aspekty, które jego zdaniem wymagają szczególnej uwagi właścicieli. Pierwszym jest zrównoważony i dostosowany do tzw. nowej normalności dobór najemców. - Kluczem jest ich wygoda i minimalizacja wolnej przestrzeni. Nowa normalność wymaga od właścicieli wsparcia sprzedawców, także tych mniejszych, oraz odpowiedniego zarządzania eventami. Sektor spożywczy i rekreacyjny mogą obniżyć marże, także w usłudze „click and collect”. Ważne jest też odejście od nadmiernej koncentracji w segmencie odzieży, obuwia i artykułów luksusowych, co wiąże się z zastojem w turystyce. Sektor gastronomiczny i rozrywkowy wymaga ponownego przeanalizowania - wyjaśnia.

Po drugie, aby przyciągnąć i zatrzymać najemców, właściciele będą musieli przejść na bardziej innowacyjne i elastyczne warunki najmu. - Mogą one obejmować krótsze okresy wynajmu, włączenie sprzedaży online do czynszu i różne opcje zerwania kontraktu - wylicza König.

- Po trzecie, jeśli chodzi o alternatywne wykorzystanie przestarzałej powierzchni handlowej, to warto pomyśleć o przebudowie już istniejących obiektów oraz o tworzeniu obiektów wielofunkcyjnych. Można na przykład wprowadzić do galerii dużych najemców powierzchni, takich jak uczelnie lub przebudować dobrze skomunikowane parki handlowe w pobliżu miast. W wielu przypadkach kluczem jest modernizacja zniszczonych budynków. Warto zaznaczyć, że handel detaliczny pozostaje sektorem wszechstronnym i może ewoluować na wiele sposobów w przyszłości - podsumowuje.