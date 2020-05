Andy Stalman, Totem na EEC Online: Ludzie chcą być częścią historii tworzonych przez marki, które kochają

Niektórzy eksperci wieszczą falę bankructw na rynku centrów handlowych. Kto przetrwa? Istnieje teoria, według której na rynku pozostaną wyłącznie największe i najmniejsze marki. - Wiele firm doświadczy poważnych problemów, ale nie jest to kwestia wielkości lecz nastawienia. Ci, którzy będą dostatecznie szybcy i elastyczni, by się zmienić lub ewoluować, będą mieli więcej możliwości niż ci, których sparaliżuje strach lub niechęć do zmian - mówił podczas EEC Online Andy Stalman, Managing Director Totem Branding.

Ogromną zmianą jest nowa perspektywa. Klienci, konsumenci i usługobiorcy zmieniają się szybciej, niż nastawienie centrów handlowych.

- Dlatego w chwili, gdy jedna sieć supermarketów mówi, że czegoś nie da się zrobić, druga właśnie to robi lub już to zrobiła.To ogromne wyzwanie będzie się zmieniać w zależności od naszego do niego podejścia. Jedną ze zmian jest ewolucja z roli sprzedawcy do funkcji łącznika lub podmiotu posiadającego zasoby niezbędne do tworzenia relacji. Kolejną – przejście z modelu ekonomii zainteresowania do ekonomii przyciągania lub zmiana podejścia ze sprzedaży produktów na oferowanie doświadczeń - wyjaśnia ekspert.

Jak mówi, należy pamiętać, że ludzie chcą być częścią historii tworzonych przez marki, które kochają i podziwiają. - Mówimy o zmianie centrum handlowego w miejsce spotkań, przestrzeń społeczną, gdzie poza zakupami można zrobić i doświadczyć znacznie więcej. Jedną z głównych cech tej zmiany podejścia jest porzucenie sposobu myślenia charakterystycznego dla detalistów lub analityków finansowych. Chodzi przede wszystkim o ludzi. Marki to ludzie, firmy to ludzie i klienci też są ludźmi. Im lepiej rozumiemy ludzi, ich zachowanie, mentalność, nawyki społeczne, tym lepiej będziemy w stanie prowadzić naszą działalność. Najbardziej dochodowe marki to te, które są najbardziej ludzkie. Obecna sytuacja to świetna okazja do tego, by na nowo wymyślić centra handlowe i stworzyć lepszą ofertę dla klientów - podsumował Andy Stalman.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient