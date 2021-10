ANIKo - Aldi wprowadza w Polsce nowy koncept

Prace związane z wdrożeniem ANIKo 1.1. ruszyły w kwietniu i objęły już około 150 sklepów.

Sieć rozpoczęła również testy kolejnego konceptu, ANIKo 2.0.

Zmodernizowane wyposażenie, odświeżona szata graficzna to główne zmiany jakie pojawiły w przebudowanych placówkach. Głównym założeniem zmian jest lepsze zaprezentowanie asortymentu z naciskiem na wyeksponowanie stref promocyjnych i akcyjnych. Przestrzeń została wzbogacona o nowe oznaczenia stref promocyjnych w poszczególnych grupach asortymentowych oraz stref akcyjnych. Nowy układ organizacyjny sklepu gwarantuje maksymalny komfort zakupów poprzez zachowanie ciągów komunikacyjnych.

- Wprowadzeniem nowego konceptu pokazujemy, że zmieniamy się i rozwijamy nie tylko w aspekcie powstawania nowych sklepów, ale też zmiany aranżacji, by na bieżąco odpowiadać na potrzeby klientów i reagować na aktualne trendy. Wnętrza sklepów po zmianach są bardziej przejrzyste i optymalne zarówno pod kątem doświadczeń zakupowych naszych klientów, jak i procesów sklepowych – komentuje Radosław Kozyrski, dyrektor Obszaru Organizacji Sprzedaży w ALDI–Kilkadziesiąt naszych sklepów wyposażyliśmy w krajalnice do chleba, nowe, większe meble kasowe ze znacznie powiększoną strefą pakowania zakupów dla klienta, nowoczesne regały na pieczywo, owoce i warzywa, jak również nowoczesne zamrażarki ścienne – wszystko po to, aby poprawić komfort dokonywania zakupów – dodaje Radosław Kozyrski.

Dodatkowo sieć wdrożyła testowo w pięciu sklepach format Aniko 2.0 różniący się sposobem rozmieszczenia grup asortymentowych. Testowany koncept Aniko 2.0 można poznać w wybranych sklepach w Bydgoszczy, Łodzi, Bytomiu, Tychach oraz Bielsku-Białej. Pozytywne wyniki testów były podstawą do decyzji sieci o wprowadzeniu konceptu 2.0 w kolejnych nowych sklepach ALDI, otwieranych na przełomie 2021/2022 roku. Koncept 2.0 dodatkowo zakłada jeszcze lepszą ekspozycję artykułów świeżych takich jak owoce i warzywa oraz świeże mięso i ryby.

Obok przebudów sklepów istniejących, sieć zapowiada też kolejne otwarcia. Niemal każdego tygodnia ALDI otwierać będzie kolejne sklepy. W Polsce ALDI do końca roku będzie miał 200 sklepów i z każdym kolejnym rokiem liczba ta będzie dynamicznie wzrastać.