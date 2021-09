Anita Ryng, IKEA: mamy ambicję, aby stać się firmą cyrkularną do 2030 roku

– Już na etapie projektowania musimy myśleć jaki cykl życia będzie miał produkt. Co się z nim stanie i jak może przyczyniać się on do zmian klimatu – mówi Anita Ryng, dyrektorka ds. komunikacji, IKEA Retail w Polsce.

– Możemy jedynie dążyć do tego, żeby odpowiedzialnie korzystać z ograniczonych zasobów świata, bo nie jesteśmy ich w stanie odnowić. Możemy natomiast zmierzać w kierunku gospodarki cyrkularnej. Już na etapie projektowania musimy myśleć o tym, jaki cykl życia będzie miał produkt, jak będzie można go używać i co się z nim stanie po normalnym cyklu użytkowania. IKEA ma ambicję, aby stać się firmą cyrkularną do 2030 roku – podkreśliła Anita Ryng, dyrektorka ds. komunikacji, IKEA Retail w Polsce. – W 2012 roku zaczęliśmy bardzo konsekwentnie realizować naszą strategię, ale i tak mamy świadomość, że czasu jest bardzo mało. Do 2030 zostało nam właściwie zaledwie osiem lat. Nasze działania są mocno zaawansowane, aczkolwiek jeszcze długa droga przed nami – dodała.

Jakie działania w najbliższym czasie zamierza wprowadzić IKEA? – Do 2025 roku chcemy, aby we wszystkich krajach (w tym także w Polsce), nasze zamówienia dojeżdżały do klientów pojazdami zeroemisyjnymi. Pracujemy obecnie nad przestawieniem floty dostawców właśnie w tym kierunku – mówiła Anita Ryng. Zaznaczyła też, że w sklepach IKEA zachodzą obecnie duże zmiany i są one na bardzo zaawansowanym etapie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Mamy w swoim asortymencie około 9,5 tysiąca produktów, z czego w tej chwili już 6 tysięcy, to są te, które zostały wyprodukowane z materiałów odnawialnych, pozyskane z recyklingu, albo takich, które będą ulegać recyklingowi. Oferujemy państwu także, stopniowo na różnych rynkach, w tym i w Polsce, możliwość, kupowania mebli second hand. Już teraz to, co w sklepie ulegnie pewnym usterkom naprawiamy i oferujemy w kąciku sprzedaży okazyjnej w naszych placówkach. Chcemy jednocześnie pozyskiwać używane meble od klientów, naprawiać je i oddawać klientom. Nie każdy wie, że IKEA sprzedaje także panele słoneczne. Od 2016 roku produkt jest chętnie kupowany w Polsce. Instalujemy panele także na dachach naszych magazynów oraz sklepów w Warszawie i w Poznaniu. I wreszcie oferujemy państwu wegańskie jedzenie. Do 2025 połowa naszych produktów w restauracjach będzie oparta o składniki roślinne – wyjaśniła Anita Ryng.

Anita Ryng przytoczyła jeszcze ciekawy przykład na dobre praktyki, jednak już nie z rynku polskiego. – Ostatnio otwarty sklep IKEA w Wiedniu jest sklepem dla klientów bez samochodów. Jest on ulokowany przy dworcu z dostępem do komunikacji publicznej. Nie ma tu parkingu dla samochodów, a jedynie dla rowerów. Klient może wziąć zakupy do razu ze sobą lub możemy mu je dostarczyć w ciągu 24 godzin do domu pojazdem zeroemisyjnym – zaznaczyła Anita Ryng.