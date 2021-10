Anna Polak, MMG: Dyskonty szykują się do zaciętej walki o klienta

Rośnie znaczenie sektora dyskontowego na rynku handlowym. Debiutują nowe sieci, a istniejące marki powiększają lokale i liczbę placówek. – Konkurencja jest duża, więc lada moment, możemy obserwować zaciętą walkę między graczami tego formatu. Powiew świeżości jest odczuwalny – tłumaczy Anna Polak, Head of Leasing Master Management Group.

Bardzo dobrze się sprawdza mix galerii handlowej z parkiem handlowym. Pozwala zachować odpowiedni tenant mix połączony z funkcjonalnością.

MMG Centers Piekary Śląskie, podobnie jak inne parki handlowe, bardzo dobrze poradził sobie w okresie pandemii. To też umocniło przekonanie o zasadności powiększenia oferty obecnego retail parku.

Duża część najemców parków handlowych i galerii handlowych wraca do swoich planów ekspansji. Pomimo nadal niepewnej sytuacji rynkowej, ponownie skupiają się na rozmowach dotyczących nowych lokalizacji.

Master Management Group intensywnie rozbudowuje, powiększa i zmienia swoje obiekty handlowe. Jedną z ostatnich inwestycji była rozbudowa MMG Centers Ciechanów. W dodatku to nie koniec zmian w tym obiekcie. Jest potencjał na więcej, prawda?

Anna Polak, Head of Leasing Master Management Group: Konsekwentnie realizujemy strategię umacniania dominującej pozycji naszych obiektów. Według nas bardzo dobrze się sprawdza mix galerii handlowej z parkiem handlowym. Pozwala zachować odpowiedni tenant mix połączony z funkcjonalnością. W przypadku Ciechanowa modernizacja przestrzeni opuszczonej przez Brico pozwoliła nam ulepszyć ofertę zakupową o nowe, popularne marki, jak również zaprezentować powiększone koncepty obecnych najemców, którzy zdecydowali się na relokacje do zmodernizowanej części pasażu z osobnym wejściem do lokali. Z kolei uwolnienie przestrzeni w galerii handlowej umożliwiło nam wprowadzenie najemców z sektora modowego.

Planujemy kolejny etap rozbudowy projektu w Ciechanowie. Wprowadzilibyśmy wówczas debiutujący koncept na lokalnym rynku, a jeden z naszych istniejących najemców mógłby się relokować na większą powierzchnię, dzięki czemu sieć zyskałaby odpowiedni metraż. Jesteśmy gotowi do tej inwestycji. Mamy już pozwolenie na budowę. Realizacja wydarzy się już w przyszłym roku.

