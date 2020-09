Anna Wysocka, JLL: Wielu klientów nadal boi się dużych centrów handlowych

Jakie trendy na rynku centrów handlowych przyspieszyły z powodu pandemii?

- Trend omnichannel, sprzedaży wielokanałowej. W trakcie lockdownu nie mogliśmy robić tradycyjnych zakupów, więc przenieśliśmy się do e-commerce, który w tym okresie znacząco wzrósł. Jednak widać wyraźnie, że sama sprzedaż w sieci nie istnieje bez sprzedaży tradycyjnej. Oba te kanały mocno się wspomagają - mówi Anna Wysocka.

Jak podkreśla, kolejnym trendem jest trend lokalności. Odnosi się to zarówno do robienia zakupów blisko naszego domu, czyli w parkach handlowych i obiektach convenience.



- Te obiekty są beneficjentami sytuacji związanej z pandemią. Lokalność jest również rozumiana jako korzystanie z lokalnych sklepów i produktów oraz kawiarni i restauracji blisko naszego domu - mówi dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych.



Ważna jest również wygoda i poczucie bezpieczeństwa. Wielu klientów nadal boi się dużych centrów handlowych, dlatego woli korzystać z obiektów typu convenience. Jak dodaje Wysocka, mniejsze, lokalne firmy mają obecnie szansę wejść właśnie do obiektów typu convenience, z niższymi stawkami czynszowymi, ale na razie trudno mówić o silnym trendzie.

Lockdown i drastyczne ograniczenia w handlu spowodowały, że sytuacja między właścicielami obiektów handlowych a ich najemcami była bardzo napięta. Jak przypomina Anna Wysocka, obie strony medalu potrzebują siebie nawzajem, aby przetrwać.

- Sytuacja wymaga współpracy zarówno ze strony najemcy, jak i wynajmującego i szukania modelu biznesowego, który pozwoli wszystkim przetrwać - konkluduje.