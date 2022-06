Answear.com będzie dostępny w Słowenii

Answear.com to założona w 2011 r. platforma e-commerce zajmująca się sprzedażą markowej odzieży, obuwia, akcesoriów.

Słowenia to 11. rynek marki i drugi na samych Bałkanach.

– Słowenia to już jedenasty rynek, na który wchodzimy z naszą ofertą. Jest to dla nas atrakcyjny kierunek przede wszystkim pod względem rozwoju e-commerce oraz wciąż dynamicznych wzrostów. Dodatkowo Słoweńcy są relatywnie zamożnym społeczeństwem, z wysokim wskaźnikiem dochodu per capita oraz dużą świadomością marek premium, co oczywiście będzie miało bezpośredni wpływ na wartość średnich koszyków i rentowność transakcji na naszej platformie – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Otwarcie drugiego rynku na Bałkanach, ze względu na geografię, pozwoli na zoptymalizowanie procesu logistyki. Będziemy zapewniać dostawę przez partnera logistycznego GLS nawet w ciągu 48 h. Klienci mogą wybrać dostawę kurierem do jednego z 650 punktów odbioru lub do 185 paczkomatów. Jesteśmy spokojni o wyniki w przyszłości, każdy nowy otwarty kierunek zwiększa wolumeny sprzedaży i przyczynia się do wzrostu wartości biznesu – dodaje Krzysztof Bajołek.

Answear.com to założony w 2011 r. e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia, akcesoriów oraz dekoracji wnętrzarskich. Spółka prowadzi obecnie działalność w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Słowenii, Grecji, Chorwacji, Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie, na Cyprze oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 25 proc. udziału w całkowitych przychodach spółki.