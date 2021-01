Answear.com ma za sobą udany debiut na GPW

Akcje Answear.com zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. W grudniu Spółka przeprowadziła Ofertę Publiczną o łącznej wartości przeszło 80 mln zł. Kurs akcji na debiucie wyniósł 29,9 zł, co oznacza wzrost o blisko 20 proc. względem ceny z oferty. Po 30 minutach handlu kurs akcji wynosi 37 zł, co oznacza wzrost o 48 proc.

- Cieszymy się, że udało nam się pomyślnie zakończyć IPO i dołączyć do grona spółek publicznych. To ważny dla nas etap rozwoju biznesu. Pozyskany kapitał przeznaczymy na dalszy dynamiczny rozwój. Dodatkowo do naszego akcjonariatu dołączyli nowi inwestorzy, dzięki którym ten wzrost będzie jeszcze szybszy. Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za zaufanie, wierzę, że wspólnie będziemy budować dalszą wartość Answear.com – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Dzisiejszego dnia do obrotu na GPW wprowadzone zostały akcje serii A, B i C oraz prawa do akcji nowej emisji serii D. Oferta IPO Answear.com obejmowała emisję nowych akcji serii D, a także sprzedaż części pakietu akcji serii A (8,03 proc. rozwodnionego kapitału Spółki) należącego do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0). Cena sprzedaży została ustalona na 25 zł za akcję, a wartość Oferty wyniosła ponad 80 mln zł. Globalnymi Koordynatorami oferty był mBank oraz Trigon Dom Maklerski.

- Nasza Oferta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych. Redukcja w tej transzy wyniosła rekordową wartość 96,6 proc. W naszej ofercie udział wzięło ponad 10 tys. inwestorów indywidulanych. Stawia to IPO Answear na 4. miejscu pod względem popularności wszystkich ofert akcji wśród inwestorów indywidualnych w ciągu ostatnich 5 lat. To dla nas sygnał, że inwestorzy doceniają nasz biznes, co bardzo nas cieszy i motywuje do działania. – dodaje Krzysztof Bajołek.

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach Spółki.