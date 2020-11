Answear.com na fali. Giełdowy debiut prawdopodobnie jeszcze w tym roku

Answear.com kontynuuje dynamiczny wzrost w 2020 r. W trzech kwartałach br. spółka zaraportowała 263 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA oraz 12 mln zł zysku z działalności operacyjnej. W połowie września br. Answear.com złożył prospekt emisyjny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka liczy na debiut do końca 2020 r.

Answear.com, z racji swojej działalności w Internecie, nie odczuwa większości negatywnych skutków związanych z pandemią COVID-19 i przymusowym lock-downem. Kiedy tradycyjne sklepy są zamknięte Answear.com bez żadnych zakłóceń może realizować sprzedaż na swojej platformie. W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. spółka odnotowała 1,74 mln transakcji o średniej wartości zamówienia 224 zł netto.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych przez trzy kwartały 2020 r. Cieszy nas wzrost EBITDA: EBITDA znormalizowana urosła ponad 3 krotnie, a EBITDA raportowana ponad 4 razy w stosunku do 9 miesięcy 2019. Jest to zgodne z naszą strategią, która zakłada budowanie biznesu w oparciu o rentowność działalności. Dodatkowo, przy istniejących ograniczeniach w dostępie do kapitału, stale zwiększamy skalę naszego biznesu, notując wzrost przychodów o 28 proc. rdr. Pandemia COVID-19 przyśpieszyła widoczne od kilku lat trendy związane z przenoszeniem się handlu do Internetu, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na wyniki w kolejnych okresach – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Answear.com konsekwentnie poszerza swoją ofertę produktową. W ostatnim czasie spółka zaczęła współpracować z kilkunastoma nowymi markami. Część z nich dostępna jest już w sprzedaży od sezonu jesień-zima 2020, a pozostałe będą wchodzić od sezonu wiosna-lato 2021 i jesień-zima 2021. Dodatkowo spółka stale zwiększa średnią wartość koszyka, co jest wynikiem poszerzania gamy produktów z kategorii premium.

- Stale umacniamy naszą pozycje na wszystkich rynkach, na których działamy. Koncentrujemy się przede wszystkim na bogatej ofercie produktowej marek z segmentu premium i średniej półki, które zwiększają średnią wartość koszyka. Dodatkowo w przyszłości zamierzamy wejść na nowe rynki, mam na myśli kraje bałtyckie, bałkańskie oraz dawne republiki byłego ZSRR. Rozwijamy również naszą markę własną Answear Lab, która gwarantuje nam atrakcyjną marżę. W połowie września zaprezentowaliśmy limitowaną kolekcję inspirowaną serialem „KRÓL” na podstawie bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha – dodaje Krzysztof Bajołek

Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach Spółki. Answear.com zamierza do końca 2020 r. zadebiutować na głównym rynku GPW. W połowie września spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny.