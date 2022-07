Answear.com podsumowuje pierwsze miesiące po powrocie na rynek ukraiński

Answear.com według wstępnych danych wypracował w II kw. 2022 r. 196 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza to wzrost o 34 proc. rdr. Spółka wznowiła w maju sprzedaż na rynku ukraińskim.

Na początku maja, po ponad dwóch miesiącach przestoju, Answear.com wznowił działalność w Ukrainie.

Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju, poza rejonami objętymi działaniami wojennymi.

Sprzedaż na rynku ukraińskim stanowiła w poprzednim roku 17 proc. sprzedaży Answear.com.

Pierwsze tygodnie od wznowienia sprzedaży według oceny spółki przebiegają bardzo dobrze.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Podchodzimy z dużym optymizmem do rynku ukraińskiego. Sprzedaż w pierwszych tygodniach wygląda naprawdę obiecująco. Po czasowym wstrzymaniu sprzedaży związanej z wojną widać, że Ukraińcy pragną powrotu do normalności, co w pewnym sensie utożsamiane jest z zakupami ubrań i akcesoriów przez internet. Nasze pozytywne nastwienie wzmacnia fakt iż naszym największym konkurentem na rynku ukraińskim była rosyjska platforma zakupowa –mówi Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Więcej na DlaHandlu.pl