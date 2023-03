W porównaniu do konkurencji, która boryka się ze spadkami wyników lub osiąga jedynie niewielkie wzrosty, nasza spółka zanotowała znaczący progres w wynikach sprzedażowych i finansowych – mówi Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Answear.com odnotował w 2022 r. 973 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 42 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

EBITDA wyniosła rekordowe 61,8 mln zł, a zysk netto 25,9 mln zł.

W minionym roku Answear.com powiększył udział marek premium w ofercie, który wyniósł 57 proc., co oznacza wzrost o 5 p.p. porównując do 2021 r.

Pomimo wymagających warunków makroekonomicznych, Answear.com kontynuował realizację celów strategicznych, w tym m.in. poprawienie oferty oraz zwiększanie udziału marek premium w sprzedaży.

Trudne warunki makroekonomiczne i wybuch wojny przeciw Ukrainie nie przeszkodziły spółce w konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, polegającej na rozbudowie oferty produktowej, zwiększeniu sprzedaży marek premium oraz efektywnej ekspansji geograficznej.

Oprócz zwiększania udziału marek premium w ofercie, na początku tego roku podpisaliśmy przedwstępną umowę przejęcia dwóch nowych marek: Sneakerstudio i PRM. Są to bardzo mocne brandy w segmencie premium sneaker & streetwear - wylicza Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

- Odnotowaliśmy dynamiczny wzrost zarówno na nowych rynkach, jak i na tych, na których byliśmy już obecni od dłuższego czasu, co potwierdza słuszność podejmowanych przez nas działań. W porównaniu do konkurencji, która boryka się ze spadkami wyników lub osiąga jedynie niewielkie wzrosty, nasza spółka zanotowała znaczący progres w wynikach sprzedażowych i finansowych – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Marki premium windują marżę

W minionym roku Answear.com powiększył udział marek premium w ofercie, który wyniósł 57 proc., co oznacza wzrost o 5 p.p. porównując do 2021 r. W samym czwartym kwartale ich udział wyniósł natomiast 60 proc. Zwiększenie udziału marek premium w ofercie produktowej pozytywnie wpływa bezpośrednio na wzrost marży oraz wartość średniego koszyka, co przyczynia się do lepszych wyników finansowych firmy.

- Oprócz zwiększania udziału marek premium w ofercie, na początku tego roku podpisaliśmy przedwstępną umowę przejęcia dwóch nowych marek: Sneakerstudio i PRM. Są to bardzo mocne brandy w segmencie premium sneaker & streetwear, charakteryzujące się relatywnie wysoką średnią wartością zamówienia, a także unikalną ofertą produktową, która dociera do młodego pokolenia na całym świecie – dodaje Krzysztof Bajołek.

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe ma stały rozwój na rynkach zagranicznych. W 2022 r. nowo otwarte rynki tj. Grecja, Cypr, Chorwacja i Słowenia odpowiadały za 26 proc. wzrostu sprzedaży całej spółki rdr. Warto również podkreślić, że spółka odnotowała udany powrót na ukraiński rynek, gdzie osiągnęła 34 proc. wzrostu rdr, mimo zawieszenia sprzedaży po wybuchu wojny na okres ponad dwóch miesięcy.

Answear.com w minionym roku zwiększył również budżet marketingowy do poziomu 153,8 mln zł, w porównaniu do 107,8 mln zł w 2021 r. W tym czasie spółka przeprowadziła trzy szerokozasięgowe kampanie medialne na wszystkich rynkach, włącznie z czterema nowo otwartymi.

- Konsekwentnie dążymy do zwiększania naszego budżetu marketingowego, który bezpośrednio wpływa na wzrost przychodów. Answear kontynuuje działania marketingowe w obszarze TV i video online, wykorzystując ciekawy i nieoczywisty przekaz, który przyciąga klientów oraz pomaga osiągać wyższe wzrosty sprzedaży – dodaje Jacek Dziaduś, wiceprezes zarządu ds. finansowych Answear.com.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl