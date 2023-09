Answear.com to wiodąca platforma cyfrowej sprzedaży markowej odzieży, obuwia i akcesoriów, działająca w 11 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii czy Ukrainie. Właściciele Spółki na swój pierwszy – i jedyny – stacjonarny salon wybrali warszawską Fabrykę Norblina. Tutaj też przeniosą sklep drugiej, przejętej w tym roku, marki PRM.

Otworzymy dwa osobne sklepy dla PRM i Answear. W pierwszym przypadku to przenosiny do nowej, większej i dużo bardziej prestiżowej lokalizacji. Jeśli chodzi o Answear, to nie sygnalizowaliśmy dotąd planu wejścia w sprzedaż stacjonarną, ale myśleliśmy o tym od dłuższego czasu. Nam zapewni to lepsze warunki współpracy z markami i nowe możliwości prezentacji topowych produktów, a naszym klientom okazję do zapoznania się na żywo z limitowanymi kolekcjami i do odczucia wrażeń, z którymi chcemy być kojarzeni – mówi Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.