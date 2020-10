Answear.com zadowolone z wyników w 2020 r. Szykuje giełdowy debiut

Answear.com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, podsumowuje operacyjnie 9 miesięcy 2020 r. W tym czasie spółka kontynuowała wzrost, poprawiając kluczowe wskaźniki efektywności biznesu, w tym liczbę dokonanych transakcji, która wyniosła 1,74 mln, przy średniej wartości zamówienia 224 zł netto. Bezpośrednio przełożyło się to na zwiększenie sprzedaży. W połowie września br. Answear.com złożył prospekt emisyjny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka liczy na debiut do końca 2020 r.

- Minione 9 miesięcy było nietypowym okresem sprzedażowym, ze względu na sytuację epidemiczną na świecie, w tym rynkach, na których jesteśmy obecni. W tym czasie nastąpiła fundamentalna zmiana

nawyków zakupowych – klienci jeszcze bardziej docenili możliwość zakupów za pośrednictwem

Internetu, bez wychodzenia z domu. Podczas gdy tradycyjne sklepy zostały przez pewien okres

całkowicie wyłączone ze sprzedaży, my byliśmy w stanie realizować naszą strategię i sprzedawać

produkty. Już teraz widzimy, że nie były to zmiany chwilowe, a nastąpiła trwała ewolucja zachowań

konsumenckich. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.



Answear.com w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. odnotował 1,74 mln transakcji, co oznacza wzrost

o 23 proc. r/r. Średnia wartość zamówienia urosła r/r o 6 proc. i wyniosła 224 zł netto. Zwiększył się

także poziom konwersji do 1,81 proc, co przełożyło się na wzrost sprzedaży on-line o 29 proc. r/r.



- Poprawiliśmy nasze kluczowe wskaźniki biznesu, co jest zasługą przede wszystkim efektywnego

dostosowania oferty produktowej oraz lepszego dopasowania oferowanych cen sprzedaży. Cieszy nas

fakt, iż umacniamy się na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Trend ten widoczny był już

w ubiegłym roku i przełożył się na uzyskanie rentowności. W tym roku kontynuujemy rozwój sprzedaży, pracując również nad rentownością. Warto podkreślić, iż stale zwiększamy średnią wartość koszyka, co jest wynikiem poszerzania gamy produktów z kategorii premium. – dodaje Krzysztof Bajołek.



Szeroka oferta produktowa jest jednym z kluczowych czynników dla rozwoju spółki, dlatego obecnie

Answear.com intensywnie pracuje nad jej powiększeniem i pozyskaniem nowych marek. W ostatnim

czasie spółka zaczęła współpracować z kilkunastoma nowymi markami, w tym m.in.: GAP, All Saints,

Hugo, Benetton, Superdray, Baldessarini, FURLA, Dr.Denim, Max&Co / Sportmax Code, Rossignol, Paul Smith, Samsonite, Emanuel Berg, Kate Spade, Burton, Elizabetta Franchi i Blauer. Część z nich dostępna jest już w sprzedaży od sezonu jesień-zima 2020, a pozostałe będą wchodzić od sezonu wiosna-lato 2021 i jesień-zima 2021.



- Filarami naszego wzrostu jest szeroka oferta produktowa oraz inwestycje w marketing i budowę

świadomości marki. Dlatego to jest nasz główny kierunek rozwoju. Staramy się pozyskiwać nowe marki z segmentu premium i średniej półki, które gwarantują relatywnie wysoką wartość koszyka.

Prowadzimy aktywne działania marketingowe, dzięki ugruntowanej pozycji na rynku Europy ŚrodkowoWschodniej korzystamy z premii wizerunkowej, która widoczna jest m.in. w postaci relatywnie niższego kosztu pozyskania klienta. Wprowadzamy jednak nowe działania, na początku przyszłego roku planujemy przeprowadzić kampanię TV. – mówi Krzysztof Bajołek.