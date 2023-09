Przychody spółki Answear.com wzrosły w pierwszym półroczu br. do 556 mln zł - to wzrost o 48 proc. rdr.

EBITDA Answear.com zwiększyła się o 55 proc. rdr. do 31 mln zł,

Zysk netto gracza e-commerce wzrósł o 282 proc. rdr i osiągnął wartość 15 mln zł.

Trwający przez pierwsze miesiące roku proces nabycia ZCP Fashion Trends Group, w skład którego wchodziły marki PRM oraz Sneakerstudio przerodził się w II kw. w intensywne działania integracyjne i operacyjne.

- Za nami bardzo udana I połowa 2023 r. do dobrych wyników w I kw. dołożyliśmy również udany II kw. Cieszy nas fakt, że zarówno na poziomie przychodów i rentowności odnotowaliśmy mocne wzrosty. Potwierdza to fakt, że Answear to silna marka, która pomimo wymagającego otoczenia rynkowego wciąż odnotowuje wzrosty – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

W I półroczu br. Answear.com realizował strategię poprawiania oferty oraz zwiększania udziału marek premium w sprzedaży i ekspansji geograficznej. Nowe rynki odpowiadają za blisko 10 proc. sprzedaży w okresie 6 miesięcy 2023 roku. Spółka odbudowała swoją pozycję na rynku ukraińskim, na którym w I półroczu br. osiągnęła sprzedaż 156 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych marż w I półroczu br. marża na sprzedaży wyniosła 41,9 proc. co oznacza poprawę w stosunku do zeszłego roku o 0,7 p.p., pomimo zmniejszenia udziału sprzedaży na zasadzie komisu oraz dewaluacji hrywny – dodaje Jacek Dziaduś, wiceprezes zarządu ds. finansowych Answear.com

