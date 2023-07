Answear podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w celu realizacji postanowień programu motywacyjnego.

Answear zapowiada emisję nie mniej niż 1 akcji i nie większej niż 137 100 akcji serii K o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,05 zł i nie większej niż 6 855 zł.

"Akcje serii K stanowią trzecią transzę podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego (...) zarząd ustala cenę emisyjną akcji serii K na kwotę 0,05 zł za 1 akcję serii K, tj. cenę równą cenie nominalnej" - podano w komunikacie spółki.

"Umowy objęcia akcji serii K z uczestnikami uprawnionymi zostaną zawarte w terminie wynikającym ze złożonych uczestnikom uprawnionym ofert objęcia akcji serii K, nie później jednak niż 30 dni od dnia otrzymania przez uczestnika uprawnionego informacji od rady nadzorczej o liczbie indywidualnie przyznanych akcji do objęcia oraz terminie wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji, tj. nie później niż do dnia 30 lipca 2023 r." - zapowiada Answear.

Akcje serii K będą oferowane wyłącznie uczestnikom programu motywacyjnego, w trybie subskrypcji prywatnej.

Według informacji spółki w wyniku podwyższenia w ramach kapitału docelowego kapitał zakładowy spółki zostanie zwiększony z 892 202,75 zł do kwoty nie mniejszej niż 892 202,80 zł i nie większej niż 899 057,75 zł i będzie dzielił się na od 17 844 056 do 17 981 155 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

