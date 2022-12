Trójmiejskie Centrum Handlowe Auchan Gdańsk rozszerza swoją ofertę handlową. Od listopada klienci obiektu mogą zrobić zakupy w salonie jubilerskim marki Apart.

W przestronnym lokalu Apart o powierzchni blisko 170 mkw. można znaleźć bogaty asortyment biżuterii i markowych zegarków.

Za współpracę z najemcami Centrum Handlowego Auchan Gdańsk odpowiada zespół Nhood Polska.

Do grona najemców Centrum Handlowego Auchan Gdańsk – jednego z największych obiektów handlowych w Trójmieście – dołączyła ceniona polska marka biżuteryjna Apart. W salonie jubilerskim Apart, który zajął lokal o powierzchni blisko 170 mkw. klienci znajdą szeroki wybór biżuterii oraz zegarki najlepszych światowych marek, które podkreślą styl i klasę każdego stroju. Klienci kupią tam zarówno piękne drobiazgi dla siebie, jak i prezenty bożonarodzeniowe dla najbliższych.

Centrum Handlowe Auchan Gdańsk jest cenionym przez klientów z Trójmiasta i okolic miejscem zakupów dla całej rodziny. Dokładamy starań, by nasza oferta handlowa rozwijała się we wszystkich kategoriach. Bardzo cieszę się, że w czasie, gdy nasi goście planują przedświąteczne zakupy dla bliskich do grona naszych najemców dołączyła polska marka biżuteryjna Apart – mówi Monika Brandeburg, Property Manager w Centrum Handlowym Auchan Gdańsk.

Salon Apart w Gdańsku.

Sieć sprzedaży Apart obejmuje obecnie ponad 200 salonów firmowych w całej Polsce. Miejsca te oferują szeroki asortyment zarówno biżuterii, jak i zegarków. Marka słynie z największego na rynku wyboru wzorów z diamentami, a także zdobionych takimi kamieniami, jak szafiry, tanzanity czy perły. Obok klasyki, marka oferuje także biżuterię casualową oraz nawiązującą do aktualnych trendów. Miłośnicy wysokiej klasy zegarków znajdą w Apart modele z tak cenionych manufaktur, jak: Jaeger-LeCoultre, Zenith, Breitling czy Hublot.

Marka Apart jest obecna w Centrach Handlowych Auchan od wielu lat, a jej salony firmowe działają w 10 obiektach zarządzanych i komercjalizowanych przez Nhood Polska.





