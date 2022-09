Już cztery miliony klientów zainstalowały na swoich smartfonach aplikację Biedronki, która pomaga w zakupach i pozwala na jeszcze większe codzienne oszczędności.

W portfelach posiadaczy aplikacji pozostało 430 mln zł dzięki atrakcyjnym promocjom.

Kartą Moja Biedronka posługuje się już 14 mln osób.

Od 30 maja br., kiedy Biedronka umożliwiła pobieranie aplikacji z Apple App Store i Google Play, każdego dnia od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. klientów zaczyna korzystać z zalet aplikacji Biedronka. Dzięki temu efektywnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań usprawniających zakupy, dostępnych w aplikacji: specjalnie dobranych indywidualnych promocji w danym dniu oraz oferty dedykowanej klientom na bazie ich wcześniejszych decyzji zakupowych.

Codziennie wspieramy klientów, aby mogli podejmować najlepsze dla siebie decyzje. Aplikacja Biedronki skutecznie im pomaga, dostarczając informację o promocjach, które są najlepiej dopasowane do ich zakupów. Pomagamy im w też w oszczędzaniu. Osiągnęliśmy cele, które postawiliśmy sobie przy wdrożeniu aplikacji - mówi Marek Złakowski, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji z Klientem i Cyfryzacji sieci Biedronka.

Ponad 9 na 10 użytkowników, którzy otworzą aplikację, znajduje powód, aby w tym samym tygodniu pojawić się w sklepie Biedronka, a sięgając po specjalnie przygotowane dla nich produkty w ramach promocji, zaoszczędzili od maja br. 430 mln zł dzięki atrakcyjnej ofercie cenowej sieci na wiele produktów.



Klienci Biedronki używają aplikacji mobilnej regularnie. Ponad 80 proc. często korzysta z Shakeomatu, poszukując atrakcyjnych promocji cenowych, w czasie zakupów sprawdzają ceny produktów, skanują kod z aplikacji przy kasach, dzięki czemu dokonują zakupów przy użyciu karty Moja Biedronka, a po zakupach sprawdzają swoje paragony. Dodatkowo dzięki zastosowaniu Wirtualnej Karty Moja Biedronka sieć nie wprowadza do obiegu plastiku.

Liczba zarejestrowanych klientów posługujących się kartą MB przekroczyła już 14 mln osób, co czyni program lojalnościowy Biedronki największym tego typu systemem w Polsce. Także dzięki aplikacji i karcie MB sieć Biedronka otrzymała właśnie nagrodę Best Polish Brand dla marek, które są nie tylko polskie, ale również silnie zapadają w pamięć konsumentom, kojarząc się z innowacyjnością.

Dodatkowo w najbliższych dniach jeszcze bardziej będzie opłacało się posiadać aplikację i kartę Moja Biedronka. Od 23 września do 1 października za każde wydane w Biedronce 99 zł (ze standardowymi wyłączeniami) do Wirtualnego Portfela w ramach akcji Gang Bystrzaków trafi 1 zł oszczędności. Dodatkowo za każde wydane 99 zł z kartą MB w dniach 23 września – 19 listopada klienci otrzymają 1 dodatkową naklejkę, a jeśli w dniach 26 września – 19 listopada w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do soboty zrobią zakupy w co najmniej 3 różne dni, otrzymają dwie dodatkowe naklejki. Taka reguła będzie obowiązywać każdego tygodnia do 19 listopada.

