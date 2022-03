Aplikacja CCC trafiła na 7 mln smartfonów w ośmiu krajach

Inteligentna wyszukiwarka trendów, visual search, esize.me, stories, blog z poradami modowymi, promocje dla klubowiczów, czy bezpieczne płatności – to wszystko oferuje aplikacja mobilna CCC.

Aplikację CCC zainstalowaną na smartfonach ma ponad 7 mln użytkowników.

Klienci dzięki usłudze Visual Search mogą wyszukać asortyment na podstawie wgranych przez siebie zdjęć.

Wsize.me pozwala wirtualnie przymierzyć obuwie.

– W rankingach App Store i Google Play otrzymujemy bardzo dobre oceny – odpowiednio 4,8 i 4,7, co pokazuje, że droga, którą obraliśmy, jest właściwa. Mamy powody do dumy, ponieważ jesteśmy bardziej zauważalni niż znane globalne marki z branży fashion – mówi Norbert Mazur, Mobile App Performance Manager w grupie CCC.

– Wiele usprawnień wprowadziliśmy dzięki temu, że uważnie słuchamy naszych użytkowników. Nowością, która pojawiła się niedawno, jest wirtualna karta podarunkowa, którą możemy przekazać najbliższym. Kupujący mogą wybierać spośród wygodnych metod płatności takich jak BLIK, Apple Pay czy Google Pay. Oferujemy także coraz popularniejsze płatności odroczone PayPo – zarówno podczas zakupów internetowych, jak i stacjonarnych. W trakcie mobilnych zakupów można również skorzystać z pomocy wirtualnego doradcy. Natomiast już wkrótce, użytkownicy aplikacji będą mogli skorzystać z wirtualnej przymierzalni obuwia w technologii AR – mówi Natalia Tokarz, Mobile App Specialist w Grupie CCC.

Aplikacja mobilna dostępna jest dzisiaj w ośmiu krajach, dlatego w każdym regionie kontent tworzony jest indywidualnie - zgodnie z preferencjami tamtejszych konsumentów.

– Chcemy, by klienci spędzali z nami jak najwięcej czasu, dlatego treści, które znajdują w aplikacji muszą być dopasowane do ich stylu życia i potrzeb. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się jedna z naszych nowości, czyli relacje, które pokazują użytkownikom m.in. jak łączyć nasze produkty z najmodniejszymi, wiosennymi stylizacjami lub jak kupować w bardziej zrównoważony sposób. Za moment pójdziemy o krok dalej i wykorzystamy najnowsze trendy Live Commerce. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym propozycjom wkrótce do świata pełnego modowych inspiracji dołączą kolejni klubowicze – mówi Aleksandra Koclejda, Mobile Content Coordinator w Grupie CCC.