Aplikacja CCC z 5 mln użytkowników. Firma świętuje z influencerami

Ponad 5 milionów osób pobrało aplikację mobilną CCC. Grupa CCC, aby uczcić tę okrągłą liczbę, wystartowała ze specjalną kampanią promocyjną „5 powodów”, której celem jest pokazanie korzyści płynących z posiadania aplikacji. Do udziału w akcji zaproszono znanych polskich influencerów.

Każdego tygodnia aplikację CCC pobiera na swój telefon średnio 100 tysięcy osób.

Obecnie mogą z niej korzystać klienci w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Rumunii, na Węgrzech, a od niedawna także w Bułgarii.

Treści dla każdego kraju dobierane są indywidualnie zgodnie z preferencjami konsumentów i lokalnymi trendami.

– Pięć milionów pobrań w ok. dwa lata od startu to duży sukces, który jest zasługą całego zespołu, pracującego nad aplikacją. Jej funkcjonalności są cały czas rozwijane, a my dokładamy wszelkich starań, aby naszym klientom oferować najlepsze produkty oraz ciekawe i inspirujące treści. Ta imponująca liczba użytkowników pokazuje, że obrany przez nas kierunek jest zgodny z oczekiwaniem konsumentów – mówi Aleksandra Koclejda, Mobile Content Coordinator w Grupie CCC.

Grupa CCC stale pracuje nad kolejnymi usprawnieniami i wprowadza do aplikacji nowe funkcjonalności, które są przydatne dla użytkowników. Obecnie jej posiadacze mogą skorzystać z wielu ciekawych opcji, które sprawiają, że zakupy są jeszcze prostsze i wygodniejsze. W aplikacji dostępne są m.in.

Funkcja Visual Search, która pozwala na wyszukiwanie asortymentu na podstawie wgranych przez klienta zdjęć. Algorytm identyfikuje charakterystyczne cechy danego produktu oraz wyszukuje najbardziej podobne z asortymentu sklepu. Usługa esize.me, dzięki której klienci mogą wirtualnie przymierzyć obuwie i mieć pewność, że wybiorą właściwy rozmiar.

Promocji aplikacji mobilnej CCC towarzyszy akcja – „5 powodów”. Jej celem jest zapoznanie klientów ze wspomnianymi funkcjonalnościami oraz usługami dostępnymi z poziomu smartfona. Do współpracy zaproszono znane w Polsce osobowości internetowe. Ambasadorzy akcji opowiedzą w swoich kanałach o zaletach aplikacji CCC.

– Zdecydowaliśmy się zaprosić do współpracy przedstawicieli młodego pokolenia, ponieważ wiemy, że są to osoby, dla których nowoczesne technologie są naturalnym środowiskiem. Świetnie rozumieją też aktualne trendy i oczekiwania młodszych konsumentów, którzy wolą robić zakupy poprzez aplikacje mobilne niż platformy internetowe. Mamy więc nadzieję, że dzięki rozpoczętej akcji nasi nowi klienci dowiedzą się, że trendy, inspiracje i ulubione produkty są zawsze „pod ręką” – dodaje Aleksandra Koclejda.