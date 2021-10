Aplikacja Hebe wyróżniona w konkursie e-commerce

Aplikacja Hebe to aplikacja mobilna stworzona we współpracy z producentem oprogramowań – Future Mind. Aplikacja stanowi nowy kanał komunikacji bezpośredniej z klientami. Ma na celu ułatwienie dostępu do oferty Hebe oraz licznych akcji promocyjnych. Ponad to, oferuje bezpieczne zakupy przez PayU, możliwość dokonania zwrotu w ciągu 14 dni, darmową dostawę i odbiór w sklepach Hebe oraz gwarancję oryginalności dostępnych produktów. Aplikacja odpowiada na potrzeby konsumentów, dzięki czemu jej nominacja w kategorii „Best on Mobile“ w konkursie „E-commerce Polska Awards 2021“ została pozytywnie rozpatrzona.

– Bardzo się cieszymy, że aplikacja Hebe znalazła się

wśród wyróżnionych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej podmiotów. Świadomość, że wychodzimy na przeciw potrzebom konsumentów i spełniamy ich oczekiwania napełnia nas dumą i motywacją do dalszego działania. Przyznanie wyróżnienia aplikacji Hebe spośród tak szerokiego grona marek na wysokim poziomie jest wielkim zaszczytem. – mówi André Ribeiro de Faria, chief e-commerce officer Hebe.

Wyróżnienie przyznane aplikacji Hebe przez Izbę uzasadnione zostało wielokanałowością aplikacji, jej spersonalizowaną ofertą oraz indywidualnym podejściem do klienta.

Izba Gospodarki Elektronicznej wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce. Organizowany przez nią konkurs „E-commerce Polska Awards 2021“ wyróżnia największe i najbardziej innowacyjne marki działające w Polsce. Nominacja w konkursie stanowi potwierdzenie jakości działania firmy oraz zaufania, jakim darzą ją konsumenci.