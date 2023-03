Już teraz w aplikacji lojalnościowej Embargo jest dostępna karta stałego klienta do Food Fyrtla.

Embargo to polsko-brytyjski startup technologiczny oferujący aplikację lojalnościową połączoną z systemem CRM dla lokali gastronomicznych.

To innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie jest skierowane do klientów odwiedzających Food Fyrtel.

Także stanowi realne wsparcie dla najemców.

Zadowolenie klientów oraz satysfakcja naszych najemców to dla nas kluczowe wartości. Food Fyrtel od momentu jego otwarcia cieszy się wysokim wskaźnikiem odwiedzalności, zależało nam jednak na budowaniu lojalności klientów, a także poznawaniu ich zwyczajów zakupowych i preferencji. Uznaliśmy, że aplikacja lojalnościowa Embargo będzie do tego odpowiednim narzędziem.o nowoczesny start-up, który podobnie jak Posnania stawia na innowacyjność i odpowiadanie na potrzeby konsumentów i najemców. Jesteśmy pewni, że przyjazna i łatwa w obsłudze aplikacja Emargo spotka się z pozytywnym odbiorem klientów Food Fyrtla oraz zwiększy ich lojalność, a także okaże się realnym wsparciem biznesowym dla najemców – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii.

to polsko-brytyjski startup technologiczny oferujący aplikację lojalnościową połączoną z systemem CRM dla lokali gastronomicznych. To innowacyjne narzędzie analityczne, które pozwoli dowiedzieć się, kim są goście, a dostępne w systemie raporty umożliwią zaplanowanie działań marketingowych przekładających się na realne podniesienie rentowności biznesu. Co ważne, aplikacja pomoże im również zwiększyć lojalność konsumentów m.in. poprzez dedykowane akcje promocyjne i rabaty.

Embargo to atrakcyjne rozwiązanie nie tylko dla najemców, ale również dla klientów. Aplikacja to portfel dla cyfrowych kart lojalnościowych lokali gastronomicznych. Znajdują się w niej wszystkie punkty gastronomiczne Food Fyrtla, a klienci mogą zbierać wirtualne pieczątki, które otrzymają po wykonaniu transakcji o minimalnej wartości 20 zł w lokalu gastronomicznym w Food Fyrtlu. Po uzbieraniu 5 pieczątek w aplikacji pojawi się wirtualny voucher o wartości 20 zł, który można wykorzystać w dowolnym lokalu w Food Fyrtlu.

Mechanizm działania aplikacji Embargo jest prosty, ale jednocześnie bardzo atrakcyjny dla klienta. Nagroda w postaci vouchera zwiększa motywację do wizyt, co buduje lojalność.

Fundamentem każdego przedsiębiorstwa są lojalni, powracający klienci. To oni zapewniają najwięcej przychodów i sprawiają, że biznes jest rentowny. Tym bardziej w tak wymagających czasach, jak te obecne, kiedy kluczem jest retencja, a nie ciągłe pozyskiwanie nowych klientów. Wierzymy, że każda złotówka wydana przez stałych bywalców powinna być wynagrodzona, a każdy biznes gastronomiczny powinien mieć narzędzia, aby skutecznie lojalizować swoich gości, budować z nimi relacje oraz efektywnie wykorzystywać każdy kanał sprzedaży – mówi Frederick Szydłowski współzałożyciel Embargo.

Embargo powstało w Londynie i po sukcesie na Wyspach Brytyjskich zadebiutowało na polskim rynku na początku zeszłego roku. Po niespełna 12 miesiącach działalności platformy, w aplikacji jest już blisko 1 500 lokali, w samej Polsce ponad 600. Współpraca z Posnanią to duży krok dla Embargo.

Bardzo cieszy nas współpraca z Posnanią. Nowa, cyfrowa karta lojalnościowa, wspólna dla wszystkich najemców Food Fyrtla, dostępna na Embargo App, to projekt pionierski i absolutnie innowacyjny. Liczymy, że zarówno miłośnicy Food Fyrtla, jak i liczni użytkownicy naszej aplikacji w Poznaniu docenią to, że już teraz pieczątki i nagrody czekają również w ich ulubionym miejscu – komentuje Frederick Szydłowski, współzałożyciel Embargo App.

