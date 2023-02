W międzynarodowym konkursie Mobile Web Awards organizowanego w Bostonie (USA), aplikacja mobilna Rowery na Forum – za realizacją której stoi Centrum Handlowe Forum Koszalin – otrzymała główną nagrodę.

Aplikacja mobilna Rowery na Forum zwyciężyła w kategorii Best Regional Mobile Application.

Aplikacja oferuje bezpłatne narzędzie mobilne do nawigacji rowerowej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Koszalin i okolicę.

Twórcą aplikacji jest firma informatyczna AmistadMobile.

Rowery na Forum to aplikacja obejmująca swym zasięgiem szeroko rozumiane okolice miasta Koszalina. Miłośnicy wycieczek rowerowych mają możliwość wytyczania własnych tras i nawigacji nimi. Mogą też skorzystać z 30 pomysłów na najpiękniejsze nadmorskie trasy rowerowe opracowane z myślą dla nich, a także uczestniczyć w systemie punktowym pozwalającym na wymianę aktywności w terenie na drobne upominki.

Komisja konkursowa Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu Internetowego (The Web Marketing Association), które istnieje od 1997 roku i w swojej działalności stawia sobie za cel wyznaczanie wysokich standardów w marketingu internetowym, przyznała aplikacji Rowery Na Forum tytuł najlepszej aplikacji 2022 roku, w kategorii Best Regional Mobile Application. Komisja składająca się z blisko 50-ciu ekspertów marketingu internetowego doceniła aplikację m.in. za wyjątkowy zestaw funkcjonalności (jak m.in. rowerowy route-planner) połączony z przyjaznym designem oraz łatwością użytkowania. Nic dziwnego, że się spodobała, gdyż łączy ona nietuzinkową formułę promocji obiektu handlowego z wykorzystaniem sfery CSR oferując bezpłatne narzędzie mobilne do nawigacji rowerowej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Koszalin i okolicę. Nie skupia się więc na prezentacji wnętrza obiektu, co czyni większość aplikacji tworzonych przez galerie handlowe, ale realizuje projekt pro publico bono, dla którego działalność biznesowa jest niejako tłem.

Na mapie zamieszczonej w aplikacji zaznaczone są praktyczne miejsca dla rowerzystów, takie jak parkingi rowerowe, serwisy i wypożyczalnie czy sklepy rowerowe, a aplikacja użytkowana była podczas już dwóch edycji letniej akcji rowerowej organizowanej przez Forum Koszalin. Cieszę się, że nasza aplikacja została doceniona w konkursie za oceanem. Dostarczyliśmy nowoczesne, komfortowe rozwiązania, z których każdy może korzystać bez jakichkolwiek opłat. Dodatkowo promujemy nasz region i mamy satysfakcję, że bostończycy, a przynajmniej członkowie kapituły Mobile Web Awards dowiedzieli się, gdzie jest Koszalin – dodaje z uśmiechem Urszula Lipińska dyrektor Forum Koszalin.

Aplikacja mobilna Rowery Na Forum to funkcjonalne narzędzie dla rowerzystów przemierzających okolice Koszalina dostępne zarówno na platformę iOS, jak i Android, w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej oraz niemieckiej. Aplikacji towarzyszy też strona www wraz z interaktywną mapą wyposażoną w sieć tras i route-planner: https://rowerynaforum.pl/mapa.

Rowerzyści korzystający z aplikacji mogą zwiedzić Koszalin i najpiękniejsze nadmorskie trasy rowerowe wybierając przy pomocy systemu filtrowania odpowiednią dla siebie, specjalnie przygotowaną trasę spośród propozycji wycieczek rowerowych. Trasa jest wzbogacona o opisy, zdjęcia i nagrania audio przybliżające i opisujące interesujące miejsca.

Użytkownicy mają ponadto możliwość wyznaczenia dowolnej trasy rowerowej z punktu do punktu w trzech dostępnych trybach: turystycznym, miejskim i terenowym. Na mapie pojawi się wyznaczona trasa, a aplikacja w trybie offline będzie po niej nawigować rowerzystę. Aplikacja mobilna Rowery Na Forum cieszy się dużą popularnością zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim.

W aplikacji rowerzysta sprawdzi też prognozę pogody dla terminu zaplanowanego przejazdu, co pozwoli mu na odpowiednie przygotowanie się do wycieczki.

Moduł „Melduj się na trasie” oferuje użytkownikom możliwość check-inowania się na trasie i zbieranie za tę aktywność wirtualnych kuponów, które będzie można później wymieniać na nagrody w Galerii Forum Koszalin.

