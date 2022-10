Od momentu uruchomienia aplikacja mobilna Sinsay, przygotowana przez Silky Coders i Future Mind, odnotowała 2,5 miliona pobrań.

W niespełna pół roku od uruchomienia, aplikacja mobilna Sinsay, przygotowana przez Silky Coders i Future Mind, odnotowała 2,5 miliona pobrań, zajmując jednocześnie czołowe miejsca w kategoriach „zakupy” oraz „bezpłatne aplikacje” w sklepach AppStore i Google Play.

Za jej pośrednictwem klienci realizują dzisiaj już 30 proc. zamówień e-commercowych marki.

Obserwowany od dłuższego czasu trend związany ze wzrostem zainteresowania zakupami online wśród klientów branży odzieżowej nie zwalnia tempa. Utrzymujące się wysokie dynamiki sprzedaży w kanale e-commerce wszystkich marek LPP, w tym rosnąca popularność zakupów za pośrednictwem urządzeń mobilnych potwierdzają, że klienci w coraz większym stopniu cenią sobie łatwy dostęp do oferty oraz możliwość dokonywania szybkich zakupów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, jeszcze w 2021 r. polska spółka odzieżowa podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad mobilną aplikacją dla swojego najmłodszego brandu.

Aplikacja mobilna marki Sinsay pojawiła się na rynku w kwietniu bieżącego roku. W pierwszych tygodniach testowana była na wybranej grupie odbiorców, a już w maju trafiła do powszechnej dystrybucji. W czerwcu przekroczony został milion pobrań i był to przyrost organiczny, bez wsparcia działań promocyjnych. Obecnie to już 2,5 miliona pobrań.

Dzisiaj ponad 30 proc. zamówień e-commercowych Sinsay realizowanych jest przez aplikację. Udział ten zwiększa się z miesiąca na miesiąc.

Tak duże zainteresowanie aplikacją przeszło nasze oczekiwania. W najbliższych miesiącach znacząco rozszerzymy jej funkcjonalności, co z pewnością przełoży się na jeszcze większe udziały w sprzedaży. Oceniam, że w niedługim czasie będzie ona generowała połowę przychodów w Sinsay i zdecydowaną większość ruchu na stronie marki. Klienci korzystający z aplikacji chętniej do nas wracają i są zadowoleni z przebiegu zakupów. To główny filar naszego rozwoju w przyszłości i właśnie dlatego już teraz jest to dla nas najważniejsza platforma sprzedaży – podkreśla Michał Laskowski, Dyrektor e-commerce marki Sinsay.

Aplikacja jest bardzo dobrze oceniana przez użytkowników - w sklepie AppStore uzyskała 4,7 punktów na 5 możliwych, a w sklepie Google Play aż 4,9. Zajmuje wysokie pozycje w kategoriach „zakupy” oraz „bezpłatne aplikacje”.

Odpowiadając na potrzeby firmy LPP i jej najszybciej rozwijającego się brandu, musieliśmy stworzyć innowacyjną aplikację, która odpowiada na potrzeby zróżnicowanego segmentu klientów, wykracza poza podstawową funkcjonalność, a do tego wyznacza nowe standardy w modowym m-commerce. Dlatego od podstaw zaprojektowaliśmy sposób obsługi i interfejs aplikacji, kładąc duży nacisk na intuicyjność i łatwość obsługi - mówi Tomasz Woźniak, CEO Future Mind.

Wśród jej najważniejszych funkcjonalności jest Sinsay ID, który użytkownik może dodać jako widget na swoim telefonie. Rozwiązanie to umożliwia szybki zwrot towaru bez paragonu, jeżeli wcześniej zakup został zarejestrowany w aplikacji oraz łatwiejszy odbiór zamówienia w sklepie stacjonarnym. Po zeskanowaniu ID sprzedawca widzi towar gotowy do odebrania, a podczas zwrotu system łączy ze sobą produkty z indywidualnym kodem klienta.

W najnowszej wersji aplikacji użytkownicy mają do dyspozycji kilka systemów płatniczych, w tym wprowadzone w ostatnich tygodniach PayPo oraz Blik One Click, formularz oceny, warianty kolorystyczne na listach produktów oraz zakładkę nowości z ofertą, która dopiero trafiła lub trafi do sprzedaży. Ułatwia to planowanie zakupów i pozwala stworzyć listę ulubionych produktów.

Mocną stroną aplikacji Sinsay jest warstwa wizualna i architektura informacji, które zostały zoptymalizowane pod kątem przyjaznej, osobistej komunikacji. Całość angażuje użytkowników i idealnie koresponduje z wizerunkiem marki – podkreśla Przemysław Wiśniewski, Senior Product Owner w Silky Coders.

Poza najnowszymi funkcjonalnościami użytkownik znajdzie w aplikacji lokalizację sklepów w swojej okolicy, funkcję skanowania produktów oraz informację o ich dostępności online lub w innym salonie. W momencie pobrania aplikacji i pierwszego logowania klienci otrzymują bon powitalny na 15 proc. zniżkę na zakupy.

Wszystkie działania polskiego producenta odzieży ułatwiające klientom dostęp do oferty Sinsay i dokonywanie zakupów w modelu omnichannel potwierdzają znaczenie najmłodszego brandu w strukturze przychodów spółki. Inwestycje w najnowsze rozwiązania z obszaru UX to także odpowiedź na preferencje klientów marki, w której już 40 proc. przychodów w drugim kwartale br. pochodziło ze sprzedaży e-commerce.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl