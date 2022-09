Aplikacja Żabka Jush nawiązała współpracę z portalem Meczyki.pl. Wspólne działania potrwają do końca Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze.

Wspólne działania zaczęły się przy okazji meczu Polska - Holandia w Lidze Narodów i potrwają do końca Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze (20 listopada – 18 grudnia).

Marka będzie obecna między innymi w programach na żywo, które będą nadawane prosto z Kataru.

W ramach współpracy z portalem Meczyki.pl aplikacja Żabka Jush będzie widoczna we flagowych programach portalu na kanale YouTube, w tym m.in.: „Pogadajmy o piłce”, „Sportowy poranek”, a także w „Raportach z Kataru”, które będą prowadzone na żywo prosto ze studia w Katarze. W ten sposób marka chce dotrzeć do potencjalnych użytkowników usługi, której główną zaletą jest ekspresowy czas dostawy. Cały proces realizacji zakupów – od momentu złożenia zamówienia do przybycia kuriera z potrzebnymi produktami – zajmuje nawet 15 minut, czyli dokładnie tyle, ile trwa przerwa w meczu piłki nożnej.

Na początku programów prowadzący zapowiedzą, że partnerem danego odcinka jest Żabka Jush. Dodatkowo informacja o współpracy pojawi się na specjalnych planszach i grafikach w trakcie transmisji oraz na ekranie w studiu. Ponadto marka będzie promowana w serwisach społecznościowych portalu. Przewidziane są również aktywacje, które mają zachęcić widzów kanału do przetestowania aplikacji.

Meczyki.pl to dzisiaj jeden z ważniejszych portali stricte sportowych w Polsce. Każdego dnia dostarcza swoim widzom najważniejsze informacje z piłkarskiego świata. Polacy żyją piłką nożną i namiętnie ją komentują. Dlatego perspektywa zbliżającego się mundialu to znakomita okazja do zaprezentowania naszej usługi. Chcemy pokazać, że nikt nie musi tracić sportowych emocji, żeby zaopatrzyć się w potrzebne do kibicowania produkty. Wystarczy aplikacja Żabka Jush, kilka kliknięć i kurier z zamówieniem pojawi się nawet w 15 minut – mówi Kamil Bąkowski, marketing & eCommerce director w Lite e-Commerce.

Meczyki.pl to jeden z największych portali sportowych w Polsce. Każdego miesiąca serwis odwiedza średnio 5-6 milionów unikalnych użytkowników, którzy generują ponad 65 milionów odsłon. Portal pod koniec marca br. zadebiutował na YouTube. Od tego czasu kanał zasubskrybowało 86 tys. użytkowników, a udostępnione materiały zostały obejrzane ponad 13,5 mln razy. Trzon redakcji stanowią Tomasz Włodarczyk, jeden z najpopularniejszych newsmanów w kraju oraz legenda polskiego dziennikarstwa sportowego Janusz Basałaj. Na stałe z portalem współpracuje również szereg uznanych ekspertów, w tym znani z kanału „Foot Truck” Łukasz Wiśniowski i Kuba Polkowski.

Aplikacja Żabka Jush, stworzona przez Lite e-Commerce, działa w sześciu miastach w Polsce. Usługa debiutowała niecały rok temu w Warszawie, a od tego czasu rozszerzyła zasięg swojej działalności o Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań i Piaseczno. Klienci Żabki Jush mogą wybierać z ponad 1500 różnych produktów – od artykułów spożywczych, w tym świeżych owoców i warzyw oraz pieczywa, poprzez chemię gospodarczą i kosmetyki. Zabiegane osoby na pewno docenią szeroki wybór dań gotowych, również w wersji wegetariańskiej.

Każdy użytkownik Żabki Jush może zaoszczędzić pieniądze dzięki akcji promocyjnej Więcej pakujesz, więcej zyskujesz. W jej ramach osoba, która zrobi zakupy poprzez aplikację za określoną kwotę, dostanie rabat. Jest on zależny od wartości koszyka. Im większa jest jego wartość, tym większą zniżkę dostaniemy. W obecnej promocji są trzy pułapy cenowe, a w każdym z nich na klientów czeka po pięć kuponów: za zakupy za min. 40 zł użytkownik dostanie 10 zł rabatu; za zakupy za min. 55 zł użytkownik dostanie 15 zł rabatu; za zakupy za min. 70 zł użytkownik dostanie 20 zł rabatu. Dodatkowo cały czas obowiązuje atrakcyjny próg darmowej dostawy, którą objęte jest każde zamówienie powyżej 35 zł.

Promocja obowiązuje do 31.09.2022 r. do godziny 22:59. Regulamin promocji dostępny jest na stronie: https://jush.pl/regulamin-promocji-wrzesien

