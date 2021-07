Apple Muzeum Polska w Fabryce Norblina

Na powierzchni 320 mkw. znajdzie się najbardziej kompletna i największa na świecie kolekcja prezentująca komputery, laptopy, akcesoria, telefony, software, peryferia, multimedialne nośniki z unikalnymi materiałami Apple, plakaty oraz pamiątkowe gadżety.

Otwarcie wystawy planowane jest jesienią tego roku.

Muzeum funkcjonowało dotychczas w tymczasowej siedzibie w Piasecznie. Jednak ze względu na skalę kolekcji jego właściciel szukał lokalizacji do zaprezentowania nowej ekspozycji, w której zwiedzający prowadzony będzie przez oś czasu poznając umieszczone chronologicznie wszystkie produkty i etapy rozwoju firmy Apple.

- Wybór naszej nowej lokalizacji był nieprzypadkowy. Fabryka Norblina jawi się jako najbardziej elektryzujące centrum lifestyle’owe w tej części Europy. To miejsce o wręcz magicznym potencjale kulturalnym i społecznym. Miejsce, w którym unosi się duch niezwykłej historii polskiego przemysłu, obudowany w unikatową architekturę modernistyczno – klasycystyczną. Fabryka Norblina jest kwintesencją mieszanki jutra wynikającego z wczoraj. Jest dokładnie taka jak marka Apple - komentuje Jacek Łupina, właściciel Apple Muzeum Polska. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Capital Park ponieważ wyjątkowe podejście całego zespołu firmy pozwala nam mieć przekonanie, że mamy do czynienia z organizacją, w której ważne jest zrozumienie, wrażliwość na potrzeby najemcy oraz umiejętność dostrzegania potencjału w nieoczywistych kontekstach – dodaje.

Eksponaty i zbudowana wokół nich interaktywna narracja będą zachęcały widza do aktywności, ale jednocześnie będą czekały na jego ruch. Dzięki sieci czujników ekspozycja będzie podpowiadała mu kolejne obiekty zainteresowania. Przekaz informacji z wykorzystaniem technik komunikacji audiowizualnej, kodów graficznych, nowoczesnego designu, a przede wszystkim interakcji sprawi, że oglądający coraz chętniej będzie się zagłębiał w kolejne sceny i czasoprzestrzenie zbudowane wokół zbiorów marki Apple. Każde z urządzeń będzie pokazane w niezwyczajny sposób, w wykreowanej, skondensowanej przestrzeni audiowizualnej. Zastosowanie scenografii, gry świateł, animacji, dźwięku, mappingu oraz infografik da widzowi możliwość obcowania z przedmiotem w unikatowym otoczeniu, pełnym kontekstów społecznych i kulturowych oraz łatwych w odbiorze informacji technicznych. Perłą wystawy jest działająca, wierna replika pierwszego komputera Apple-1, która została wykonana przez właściciela muzeum z pomocą sponsorów i grupy wolontariuszy. Posiada ona autentyczny podpis współzałożyciela Apple – Steve’a Wozniaka – złożony na płycie komputera oraz instrukcji. To od niego zwiedzający rozpoczną swoją podróż przez muzeum. Wśród eksponatów znajdą się także modele znane ze swojej ciekawej historii, jaką odcisnęły w technologicznym wyścigu i postępie. Goście muzeum poznają ponadto urządzenia owiane złą sławą porażki oraz prototypy, nie wprowadzone do masowej produkcji. Zdecydowana większość z nich jest sprawna lub jest przywracana do działania, a odwiedzający będą mogli ich dotykać, testować i doświadczać pod okiem kustosza.