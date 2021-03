Apsys przeprowadził audyt inny niż wszystkie

Pomimo ograniczeń w działaniu obiektów handlowych, Apsys Polska zdecydował się na przeprowadzenie w zarządzanych obiektach corocznej analizy jakości usług, wprowadzając do oceny dodatkową kategorię „COVID-19”.

Nowa kategoria wynika ze zmiany oczekiwań społecznych i realiów pracy centrów handlowych, do której doszło pod wpływem pandemii. Konsumenci przewartościowali swoje dotychczasowe priorytety – według raportu KPMG w porównaniu do poprzednich lat aż o 58 proc. wzrósł odsetek Polaków, którzy zwracają uwagę na czynnik bezpieczeństwa podczas dokonywania zakupów. Troska o bezpieczeństwo osobiste w kontekście Covid-19 przejawia się również w większym zainteresowaniu zachowaniem innych osób odwiedzających sklepy i punkty usługowe. Łamanie przez klientów zasad obowiązujących na terenie galerii, rezygnowanie z maseczek czy brak dystansu społecznego, w opinii 56 proc. konsumentów stanowiły największą niedogodność w czasie zakupów stacjonarnych.

Zrozumienie obaw i nowych potrzeb klientów jest dziś kluczowe dla funkcjonowania rynku handlowego. Dla Apsys Polska komfort i emocje, jakich doświadczają konsumenci odwiedzający centra zarządzane przez firmę, od zawsze były priorytetem. Nie zmieniło się to także mimo wielu dodatkowych aspektów, które zarządcy obiektów muszą obecnie brać pod uwagę w związku z pandemią koronawirusa. Wręcz przeciwnie, mimo ograniczonej możliwości działania centrów handlowych przez wiele miesięcy, jakość obsługi i wszystkie usługi, które można zaproponować klientom, zyskały jeszcze większe znaczenie.

Zeszłoroczna (przeprowadzona na koniec 2020 roku) edycja badania, które jest częścią szerokiego programu obsługi klientów „At your service”, miała wyjątkowy charakter. Apsys Polska zdecydował się na przeprowadzenie audytu w zmienionej formule, uwzględniającej okoliczności czasu pandemii. Audytorzy szczególny nacisk położyli na sprawdzenie, jak poszczególne centra zostały dostosowane do obowiązującego reżimu sanitarnego oraz w jakim stopniu wprowadzone rozwiązania spełniały wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Jednocześnie, ze względu na ograniczenia obowiązujące w obiektach handlowych, zrezygnowano z części elementów, które oceniano w poprzednich latach. Audyt, jak co roku, został przeprowadzony przez zewnętrzną firmę audytującą SANA Consulting.