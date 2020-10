Aristoinvest buduje sieć retail parków A10 Park

Aristoinvest otwiera 5 listopada w Żarach pierwszy A10 Park. - Nazwa sieci nawiązuje do popularnego wśród mieszkańców Ziemi Lubuskiej podberlińskiego A10 Center. Będzie bardziej adekwatna, gdy wybudujemy dziesięć parków. Zmierzamy w tym kierunku. Dwa kolejne będą w Zielonej Górze oraz w Lubsku - zapowiada Adam Kuczma, prezes Aristoinvest Group.

Piątego listopada otwiera pan w Żarach A10 Park. Czy to zwiastun nowej sieci?

Adam Kuczma, prezes Aristoinvest Group: Oczywiście, nie spocznę na tym jednym projekcie. Mam w planach kolejne. Niewielkie parki handlowe ładnie zdają egzamin z pandemii i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Sprzedaż stacjonarna będzie ewoluowała w kierunku omnichannelowym. Najemcy stacjonarni jednak – walcząc z konkurentami takimi, jak Amazon czy Allegro – będą musieli bardzo uważnie się przyglądać swoim kosztom. Wiadomo, że czynsze w galeriach handlowych zawsze były bardzo wysokie.