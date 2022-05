Arkady Wrocławskie świętują Dzień Matki

Akcja „Bukiet radości dla wyjątkowej mamy” przeprowadzona zostanie 25 i 26 maja, w godzinach od 10:00 do 18:00. Każdy, kto zrobi wtedy zakupy w Arkadach Wrocławskich za minimum 50 zł otrzyma bukiet 5 ciętych tulipanów. Jeden klient może odebrać do 5 bukietów, czyli maksymalnie 25 kwiatów. Wówczas tulipany będą wręczane w formie jednej, dużej kompozycji.

Nagrody będą dostępne w punkcie obsługi akcji, znajdującym się na poziomie 0, w tzw. łezce eventowej. Do rozdania jest 450 bukietów, czyli łącznie 2250 kwiatów. Upominki można odbierać w czasie trwania akcji lub do wyczerpania puli nagród. Wszystkie bukiety będą pakowane na miejscu w papier przewiązany wstążką.

Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej Arkad Wrocławskich.

