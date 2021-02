Arkady Wrocławskie z nowymi najemcami

Wraz z ponownym otwarciem sklepów do centrum handlowego, należącego do Develia SA, wprowadziła się popularna marka odzieżowa Sinsay. Salon otwarty został w lokalu o powierzchni 913 mkw. Jest to obecnie największy sklep Sinsay we Wrocławiu. Klienci znajdą tu najszerszy w mieście asortyment ubrań i dodatków dla kobiet i mężczyzn, kolekcje dziecięcą, a także akcesoria i dodatki do domu.

Mocnym wzmocnieniem oferty rozrywkowej Arkad Wrocławskich jest z kolei pierwszy w województwie tor do driftowania na gokartach elektrycznych Crazy Carts. W nowo otwartej Akademii Driftingu (503 mkw.), pod okiem instruktora, jazdy w poślizgu mogą spróbować nie tylko dorośli, ale również dzieci powyżej trzeciego roku życia. Atrakcja wpisuje się w strategię rozwoju centrum, które od kilku lat buduje strukturę najemców w oparciu o potrzeby rodzin.

- Cieszymy się z pozyskania nowych, strategicznych najemców. Obecność silnej marki odzieżowej, jaką jest Sinsay, z pewnością zainteresuje klientów i będzie miało przełożenie na traffic obiektu. Z kolei Akademia Driftingu Crazy Carts to zupełnie nowa atrakcja we Wrocławiu, która umocni pozycję Arkad z segmencie rozrywkowym - mówi Małgorzata Michalska, Leasing Manager w Develia S.A.

Pomimo zawirowań na rynku retail w Arkadach Wrocławskich regularnie otwierane są nowe lokale. Pod koniec 2020 roku w galerii działalność rozpoczęły butik Dominika Młyńczak Made in Wrocław oraz drogeria M&K Kosmetyki Profesjonalne.