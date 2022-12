Same tylko lampki LED, które oplatają wnętrze Galerii Północnej, mają łącznie ponad 3,2 km długości i składają się z setek tysięcy punktów świetlnych. Nad przechodniami unosi się natomiast niemal 50 dekoracji, w tym m.in. 9 zawieszonych pod sufitem platform z niedźwiedziami polarnymi i aż 40 olbrzymich gwiazd.

Nie brakuje też figur, które rozstawiono w różnych miejscach pasaży, tworząc świąteczne insta-pointy, czyli miejsca do robienia zdjęć. Odwiedzający galerię mogą zobaczyć m.in. mającą aż 6 metrów długości pluszową niedźwiedzicę z dwumetrowymi niedźwiadkami oraz Eskimosów z psim zaprzęgiem. Wewnątrz obiektu ustawiono także 6-cio metrową choinkę z leśnym domkiem świętego Mikołaja.

Skłaniamy także odwiedzających do patrzenia w górę i to nie tylko za sprawą wielometrowej choinki, ale także platform wzorowanych na lodowych krach, które podwieszone są do stropu. Uwagę przykuwa także oryginalny motyw przewodni, którym stała się arktyczna, mroźna północ. To oczywiście nawiązanie do nazwy samej galerii – dodaje Barbara Andrzejewska.