Armani wyprzedza prognozy wzrostu. Świetne wyniki luksusowej marki

Grupa Armani odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 169,9 mln euro za 2021 rok, co stanowi wzrost o 43% w porównaniu do poziomu sprzed pandemii w 2019 roku.

Dobre wyniki luksusowa marka osiągnęła szybciej niż oczekiwano – sprzedaż przekroczyła 2 mld euro na rok przed planowanym terminem.

Co więcej, również trendy w pierwszych miesiącach 2022 roku dodatkowo podtrzymują wyniki osiągnięte przez Grupę w 2021 roku.

Przychody Grupy Armani w I półroczu 2022 r. przy bieżących kursach walutowych wzrosły o 20% w porównaniu do pierwszej połowy 2021 roku.

Wyniki lepsze od oczekiwań

W 2021 roku obroty pośrednie, na które składają się sprzedaż produktów marki Armani realizowaną zarówno bezpośrednio przez Grupę, jak i jej licencjobiorców zewnętrznych wyniosły 4,056 mld euro, osiągając wzrost o 23,7 proc. w stosunku do 2020 roku. Skonsolidowane przychody netto wyniosły 2,019 mld euro, co stanowi wzrost o 26,3% w stosunku do 2020 roku. Wyniki Grupy były przy tym znacznie wyższe od prognozowanych.

Grupa zaliczyła szczególnie wysokie wzrosty przychodów ze sklepów bezpośrednio przez nią obsługiwanych, gdzie przychód netto wzrósł o 37%, stanowiąc ponad 50% skonsolidowanych przychodów netto.

Grupa osiągnęła dodatni zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 171,2 mln euro w 2021 roku, w porównaniu z ujemnym EBIT w wysokości 29,5 mln w 2020 roku.

– Wyniki te są tym bardziej zachęcające, biorąc pod uwagę, że zostały osiągnięte bez nadmiernej presji na możliwości sprzedaży, a raczej poprzez optymalizację rozmiarów kolekcji, uważny dobór sieci dystrybucji, zgodny z przyświecającą marce zasadą "minej znaczny więcej" oraz poprawę jakości "doświadczeń spod szyldu Armani oferowanych końcowemu klientowi – komentują Giuseppe Marsocci, Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor Handlowy Grupy Armani oraz Daniele Ballestrazzi, Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor ds. Operacyjnych i Finansowych Grupy Armani.

Dobry początek 2022 roku

Podczas, gdy pierwsza połowa 2022 roku naznaczona była wojną w Ukrainie, która nie pozostaje bez znaczenia dla światowych gospodarek, do której doszły związane z COVID-19 lockdowny, zwłaszcza w Chinach, Grupie Armani udało się osiągnąć dalsze wzrosty w tym okresie.

