Artur Derela, dyrektor hotelu Renaissance Warsaw Airport, należącego do Polskiego Holdingu Hotelowego, został członkiem Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards (PNSA).

Polish National Sales Awards skupia ekspertów oraz wybitnych przedstawicieli sektora sprzedaży i obsługi klienta.

Artur Derela z branżą hotelarską jest związany 25 lat.

Filarem PNSA jest przekonanie o tym, że w biznesie kluczową rolę odgrywają wartości: rzetelność, uczciwość, wiarygodność i fachowość. To właśnie za te cechy, obok wyników sprzedażowych, nagradzamy co roku kandydatów – mówi Elżbieta Pełka, prezes zarządu Polish National Sales Awards. Tych cech oczekujemy również od członków Komisji Sędziowskiej, gdyż to właśnie oni poprzez swoją pracę pro bono tworzą to przedsięwzięcie i kształtują najwyższe standardy biznesowe w Polsce. Jestem przekonana, że dyrektor Artur Derela podziela te wartości i odnajdzie się w nowej roli – dodaje prezes Elżbieta Pełka.

Celem PNSA jest integracja środowiska handlowców i menedżerów sprzedaży w Polsce oraz promowanie i wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży opartych na zasadach dobrych praktyk. W skład Komisji Sędziowskiej PNSA wchodzi ponad 40 certyfikowanych w procesie PNSA ekspertów, a przede wszystkim wybitnych przedstawicieli sektora sprzedaży i obsługi klienta oraz świata akademickiego. Dzięki pracy i zaangażowaniu sędziów możliwe jest wyłonienie i docenienie najlepszych sprzedawców i pracowników działów obsługi Klienta w Polsce. Praca Komisji Sędziowskiej jest nadzorowana przez Kapitułę Sędziowską, która stoi na straży regulaminu konkursu i dba o obiektywność procesu oceny.

Artur Derela jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Od 25 lat w branży hotelarskiej, gdzie w latach 1998-2018 związany był z siecią Accor. Do zespołu Polskiego Holdingu Hotelowego dołączył w 2019 r., jako dyrektor hotelu Best Western w Juracie. Od 2020 r. do końca stycznia 2022 r. pełnił funkcję dyrektora czterogwiazdkowego hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, a następnie od 1 lutego 2022 r. jest dyrektorem sąsiadującego, pięciogwiazdkowego Renaissance Warsaw Airport Hotel. Ponadto w styczniu 2023 r. został członkiem prestiżowego Europejskiego Stowarzyszenia EHMA – European Hotel Managers Association, zrzeszającego dyrektorów generalnych hoteli z całej Europy.

