Artur Kazienko, Kazar: Nikogo nie stać na zamknięte niedziele

Jeszcze nie wiemy, co będzie w grudniu, ale na pewno 100 proc. klientów nie wróci do galerii handlowych. Musimy zatem wrócić do rozmów z wynajmującymi. Będzie to remanent wszystkich dotychczasowych uzgodnień, ponieważ one nie zgadzają się z zakładanymi scenariuszami - tłumaczy Artur Kazienko, prezes zarządu Kazar i wiceprezes Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.









Autor: Property News/Grażyna Kuryłło

Dodano: 26 lis 2020 11:07

Należy na serio rozpocząć poważne rozmowy, do których powinni usiąść wszyscy zainteresowani. Nie mamy dzisiaj komfortu niepracowania w niedziele. Zakaz handlu to przywilej pracowniczy, który miał być może uzasadnienie w okresie prosperity i rozkwitu gospodarki. Handel w niedziele to wymierne pieniądze dla całego obiegu gospodarczego – od dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników, po podatki do budżetu - mówi Artur Kazienko, prezes zarządu Kazar i wiceprezes Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.