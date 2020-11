ASICS i eobuwie.pl szykują warsztaty dla biegaczy

Pierwotnie, wydarzenia miały odbywać się cyklicznie w wybranych sklepach stacjonarnych, jednak ze względu na pandemię zostały przeniesione do sieci.

Ruch na świeżym powietrzu nie tylko poprawia kondycję fizyczną, czyniąc nas zdrowszymi, silniejszymi i bardziej wytrzymałymi, ale ma także doskonały wpływ na psychikę, stanowiąc remedium na stresujące okoliczności, z którymi obecnie mierzy się cały świat. ASICS, wraz z Eobuwie.pl, uruchamia cykl szkoleń online dla wszystkich entuzjastów biegania. Inicjatywa, w którą zostali zaangażowani czołowi eksperci w swoich dziedzinach, ma na celu między innymi dzielenie się wiedzą w zakresie odpowiedzialnego treningu, unikania kontuzji, podejmowania nowych biegowych wyzwań czy odpowiedniego doboru obuwia w zależności od potrzeb oraz stopnia zaawansowania.

- Jako firma odpowiedzialna społecznie i w wyniku kolejnych restrykcji wywołanych przez pandemię, wspólnie z naszym partnerem zdecydowaliśmy się zrealizować nasz pierwotny plan, przenosząc wydarzenie do Internetu. Założenia projektu pozostały zatem bez zmian. Zapraszamy do współpracy trenerów, fizjoterapeutów, dietetyków, utytułowanych biegaczy oraz członków naszego teamu ASICS FrontRunner, zapewniając holistyczne podejście do treningu. Chcemy dzielić się unikalną wiedzą, która będzie wartościowa z perspektywy uczestników naszych warsztatów. Idea przyświecająca ASICS od ponad 70 lat, czyli „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, jeszcze nigdy nie była tak aktualna, jak w obecnej sytuacji – powiedział Daniel Bogacki, Activation Specialist w ASICS.

Udział w webinariach jest bezpłatny. Są one skierowane do wszystkich osób, które chcą być na bieżąco z nowinkami, trendami oraz zasadami bezpiecznego treningu. W celu zachęcenia do aktywnego uczestnictwa, organizatorzy przygotowali dedykowane konkursy. Przed każdym webinarem pojawi się konkursowy post, pod którym będzie można zadawać pytania. Autorzy najciekawszych zostaną nagrodzeni biegowymi gadżetami ASICS, a pytania zadane ekspertom podczas transmisji.

Na cykl składa się łącznie siedem spotkań online, które będą moderowane przez dziennikarza sportowego Damiana Bąbola. Każde z nich zostanie poświęcone innemu obszarowi tematycznemu.