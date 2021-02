ASICS sprintem po zyski w pandemii

Najsilniejszy wzrost na Starym Kontynencie firma uzyskała w segmencie handlu elektronicznego – 134,2 proc. rok do roku. W ramach planów akceleracji technologicznej, ASICS wprowadził nowe usługi cyfrowe, aby wspierać konsumentów w poszukiwaniu odpowiednich produktów w Internecie. Ponadto, marka zorganizowała pierwszą w swojej historii wirtualną sztafetę, ASICS World Ekiden, w której wzięło udział aż 56 tysięcy entuzjastów sportu z całego świata. Według danych firmy badawczej NPD, ASICS w ubiegłym roku w Europie był najchętniej wybieraną marką biegową.

- Za nami rok pełen wyzwań, jednak wraz z naszymi partnerami i silną społecznością, udało nam się utrzymać pozycję rynkowego lidera. Uzyskane wyniki świadczą o innowacyjności naszych produktów, przyspieszeniu segmentu e-commerce oraz dyscyplinie w zarządzaniu finansami. W 2021 roku, wracamy do korzeni zgodnie z naszym hasłem „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, które nigdy nie było bardziej aktualne. Przede wszystkim, nadal będziemy wspierać jak najwięcej osób w czerpaniu korzyści ze sportu nie tylko w wymiarze fizycznym, ale również duchowym – powiedział Carsten Unbehaun, CEO ASICS EMEA.

Firma uzyskała także 3 proc. udziału w rynku obuwia biegowego w kategorii „Made For and Used For” powyżej 90 euro w takich krajach, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Hiszpania. Zyskała również 2 proc. udziału w rynku obuwia tenisowego i 10 proc. w rynku obuwia przeznaczonego do uprawiania sportu w przestrzeniach zamkniętych, jak siatkówka czy piłka ręczna.